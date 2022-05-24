【國安立法】警方：未接獲任何團體通知計劃六四舉行公眾活動

《經濟通通訊社２４日專訊》天主教香港教區已表示，考慮到舉行追思六四彌撒對會否觸犯

國安法有顧慮，今年不會再舉辦有關活動。

警方指，至今並未接獲任何團體通知，計劃於六月四日在港島區舉行公眾活動。警方表示，

尊重市民和平表達意見的權利，在處理每宗公眾活動通知時，會因應最新情況作出獨立風險評估

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