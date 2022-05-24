【恒大困局】傳恒大重組現變數，初步方案或未能７月出台

《經濟通通訊社２４日專訊》中國恒大（０３３３３）正著手處理化解債務危機，並計劃於

７月底前提出初步重組方案，然而，債務重組過程似乎出現變數。

外電引述消息人士指，鍾港資本不再擔任恒大的財務顧問，而且恒大初步重組方案或未能於

７月出台，大機會要到第三季或第四季後期才提出。（ｈｌ）

