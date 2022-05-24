《威少看世界－張少威》總統保鏢欠自律導致醜聞不絕

《威少看世界》上周五（２０日）拜登展開他就任總統後的首次亞洲之行，第一站是剛剛選

出新總統的韓國。拜登乘坐的「空軍一號」專機還沒在韓國降落，已到當地的兩名美方安保人員

卻因涉嫌「酒後鬧事」而乘搭另一架飛機返回美國。有媒體稱，這起醜聞「蓋過了總統的風頭」

。



美國聯邦特勤局（ＵＳ Ｓｅｃｒｅｔ Ｓｅｒｖｉｃｅ）專責總統的安全保衛工作，特勤

局的特工就是經常在電視上見到的總統保鏢。他們在總統出訪前兩周就要去外國打前站，實地考

察機場、道路、酒店等總統可能到訪的場所，落實具體的安保措施，這次拜登訪韓也不例外。上

周三（１８日）晚上，在首爾的一些特勤局人員下班後去酒吧消遣，並於次日凌晨返回位於龍山

區的凱悅酒店（拜登即將下榻的酒店）。據媒體報道，其中一位醉醺醺的特工與出租車司機發生

爭執，隨後出現肢體衝突，司機立即報警，稱被人襲擊。韓國警員到場後對涉事特工及另一名美

國人（有報道說是一名狙擊手）進行了盤問，但沒有逮捕他們。警方隨後寫出了一份詳細描述此

次「爭執」的報告，並表示將根據韓國法律進行徹底調查。而聯邦特勤局傳訊主任古格利耶米

（Ａｎｔｈｏｎｙ Ｇｕｇｌｉｅｌｍｉ）則在一份聲明中表示，這起「放工後發生的事件」可

能涉及違反政策的行為，相關的兩位僱員已被召回華盛頓並開始行政休假（停職待查），此事不

會影響總統的行程。



的確，拜登的韓國之行未受此事影響，但特勤局的名聲卻再次受損，而且涉事的特工可能會

被懲處甚至解僱，因為十年前有過另一起醜聞，涉事的多位特勤局僱員於案發後被立即召回國內

，並在調查完成時被解僱或處罰。



＊多人嫖娼損害機構形象＊



那次事件發生在哥倫比亞，涉及特勤局多人嫖娼。２０１２年４月，美洲國家領導人峰會在

加勒比海度假地哥倫比亞城市卡塔赫納舉行，為奧巴馬總統打前站的特勤局人員提前到達當地。

４月１２日放工後，他們三五成群去飲酒消遣，其中一些人還帶妓女回酒店過夜。賣淫嫖娼在當

地屬於合法，所以酒店保安人員也見慣不怪，未阻止妓女去酒店房間。比較罕見的是，一位特工

完事之後想「賴帳」，只給了妓女３０美元出租車錢，而妓女堅稱前晚說定的交易價是８００美

元。她感覺受到侮辱，於是大吵大鬧，在酒店內值班的一名當地警察也聞聲過來查看。其他特工

為免事情進一步鬧大，多人湊錢給那位妓女，最終她拿著２５０美元離開了酒店，而酒店的保安

總監隨後致電美國駐哥倫比亞大使館，報告了上述事件。



此時，奧巴馬還未抵達卡塔赫納，但有關美國人嫖妓不付錢的醜聞已經傳開。特勤局啟動應

急預案，迅速召回１２名涉事僱員並予以停職，同時增派另一批特工前往當地。據媒體報道，共

有１７５名特勤局人員參與這次峰會的安保工作，其中１３５人住在出事的這家酒店，此外還有

一些來自美國軍方的輔助人員，而美軍安保人員中也有１２人因涉嫌「不當行為」而被五角大樓

深入調查。



這起事件的嚴重性在於嫖娼的特工可能會被哥倫比亞販毒集團綁架，總統在當地的行踪也可

能被洩露，進而對總統的安全構成嚴重威脅。國土安全部等多個部門和國會的多個委員會對這起

醜聞展開調查，先後約談了多位涉事的妓女，還對特工使用測謊器，最後特勤局有９人因行為失

當離職，其中６人是被解僱；還有一位高層管理人員提前退休。



＊缺乏自律難禁酗酒惡習＊



作為職業安保人員，特勤局的特工往往是百裏挑一的業內精英。這些不苟言笑、黑超遮眼的

總統保鏢，不僅身高馬大、出手神速，而且都經過嚴格的背景調查，品格上應該是絕對可靠。我

在美國做記者時見到的特工，總是盯著我們，很不友善，只有一次經歷還不錯。



那是１９９９年１１月底，我去西雅圖採訪世界貿易組織（ＷＴＯ）的部長級會議。大會開

始前一天，反全球化人士在我入住的威斯汀大酒店外抗議示威，還放火燒了街邊投幣自取的報紙

箱。這家酒店被包圍，主要是因為美國和日本代表團的官員都下榻這家酒店。下午６點多鐘，酒

店公共廣播系統通知客人，出於安全考慮，酒店暫時禁止出入。我只好先去餐廳吃飯，晚上再出

去採訪。落座之後見到旁邊的桌子有一位男士已經吃完飯，正在喝咖啡。我主動打個招呼，自報

家門，並且憑直覺問他，您是不是給克林頓總統打前站的特工？他微笑著點頭承認，接著說，總

統還沒到，他到了我就要忙起來了。



整體而言，特勤局的特工應該是素質較高的，但飲酒過量、因酒惹事卻是個長期存在、屢禁

不止的不良習慣。前幾年曾有另一個醉酒事件，２０１５年３月４日晚，一位官階較高的特勤局

特工在參加一個派對之後駕車回白宮，撞上了白宮外面的路障。據報他當時已有醉意，於是特勤

局的名聲再次受損。生活習慣不易改，但如果有基本的自律，這樣的麻煩還是可以避免的吧？

《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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