《神州頭條》財經報章頭版摘要：國務院３３項措施穩住經濟基本盤

《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



實施六方面３３項措施，穩住經濟基本盤

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國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議指，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體

十分困難。按照總體思路和政策取向採取一攬子針對性強、有力有效的區間調控舉措，穩住經濟

基本盤。



財政政策醞釀大招新招

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５月專項債發行再次提速，全月發行額料超過５０００億元人民幣。日前召開的國務院常務會議

決定在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅。專家認為，下一階段，財政政策可能動用更多儲

備政策工具，包括發行特別國債等。



國資國企衝刺深層次突破

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國企改革三年行動已進入決戰決勝關鍵階段，按照國資委部署，今年７月份前要基本完成國企改

革三年行動目標。近期，從中央到地方，更深層次的混改項目大量湧現。同時，國企資產證券化

、上市等好戲接連上演。





《上海證券報》



國務院進一步部署穩經濟一攬子措施

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國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議指，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體

十分困難。按照總體思路和政策取向採取一攬子針對性強、有力有效的區間調控舉措，穩住經濟

基本盤。



上海迎今年首家非現場輔導驗收ＩＰＯ

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中證監上周五發布通知指，對受疫情影響嚴重地區和行業企業，證監局可以借助電子網絡手段對

輔導驗收提前開展預溝通，採取非現場驗收方式。日前，上海眾辰電子科技就成為上海今年首家

開展非現場輔導驗收的擬上市公司。



上交所債券交易系統新功能上線

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上交所近日順利實施債券交易系統新業務功能的上線工作。此次新業務功能上線是按照「股債適

度分離」的基本思路，推動完善債券二級市場建設邁出的又一關鍵步伐。





《證券時報》



國常會進一步部署穩經濟一攬子措施

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國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議稱，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體

十分困難。按照總體思路和政策取向將採取一攬子針對性強、有力有效的區間調控舉措，穩住經

濟基本盤。



一系列增量政策保民生穩企業

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日前召開的國務院常務會議決定實施６方面３３項措施，主要包括財政、金融、穩產業鏈供應鏈

、促消費和有效投資、保能源安全等方面，尤其是圍繞兜底民生、紓困企業方面出台了多項增量

政策。



證券業高質量發展目標及行動計劃正研究起草

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記者獲悉，中國證券業協會正醞釀聯合行業力量研究起草《證券行業高質量發展目標及行動計劃

》，並以此作為綱領性的指導文件，旨在構建形成可持續發展的行業生態，提升行業機構的活力

和韌性，促進行業高質量發展。（ｌｃ）

