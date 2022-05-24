【聚焦人幣】人幣中間價續升１９０點，報６﹒６５６６刷逾兩周高

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６５６６，
較上個交易日升１９０點子，實現三連漲，創５月６日以來逾兩周新高，上個交易日報
６﹒６７５６。
歐洲央行（ＥＣＢ）行長拉加德周一（２３日）在網上發文指，她預期ＥＣＢ將於今年９月
前結束資產購買計劃（ＡＰＰ），並指這令ＥＣＢ可在７月份加息，符合前瞻性指引。歐元隨即
強勢反彈，創近１個月高位，美匯指數重挫逾１％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６﹒６５６６ －１９０﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１０９５ ＋４６１﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２０９７ －１２７﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８４８０ －２５﹒９０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３６５９ ＋１３４﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７１５８ －２０﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２８９４ －１２﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８４４１ －１０﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８９２０ ＋３８７﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２０４１ －６８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９５ ＋２６﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７９７２ －３７３０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７０７ －２９﹒００
１人民幣╱韓元 １８９﹒５７００ －３２﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載