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24/05/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價續升１９０點，報６﹒６５６６刷逾兩周高

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６５６６，
較上個交易日升１９０點子，實現三連漲，創５月６日以來逾兩周新高，上個交易日報
６﹒６７５６。
　　歐洲央行（ＥＣＢ）行長拉加德周一（２３日）在網上發文指，她預期ＥＣＢ將於今年９月
前結束資產購買計劃（ＡＰＰ），並指這令ＥＣＢ可在７月份加息，符合前瞻性指引。歐元隨即
強勢反彈，創近１個月高位，美匯指數重挫逾１％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６５６６　　－１９０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１０９５　　＋４６１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２０９７　　－１２７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８４８０　　　－２５﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３６５９　　＋１３４﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７１５８　　　－２０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２８９４　　　－１２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８４４１　　　－１０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８９２０　　＋３８７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２０４１　　　－６８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９５　　　＋２６﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒７９７２　－３７３０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３７０７　　　－２９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８９﹒５７００　　　－３２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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