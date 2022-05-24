【聚焦人幣】人幣中間價續升１９０點，報６﹒６５６６刷逾兩周高

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６５６６，

較上個交易日升１９０點子，實現三連漲，創５月６日以來逾兩周新高，上個交易日報

６﹒６７５６。

歐洲央行（ＥＣＢ）行長拉加德周一（２３日）在網上發文指，她預期ＥＣＢ將於今年９月

前結束資產購買計劃（ＡＰＰ），並指這令ＥＣＢ可在７月份加息，符合前瞻性指引。歐元隨即

強勢反彈，創近１個月高位，美匯指數重挫逾１％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒６５６６ －１９０﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１０９５ ＋４６１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２０９７ －１２７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８４８０ －２５﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３６５９ ＋１３４﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７１５８ －２０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２８９４ －１２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８４４１ －１０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８９２０ ＋３８７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２０４１ －６８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９５ ＋２６﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７９７２ －３７３０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７０７ －２９﹒００

１人民幣╱韓元 １８９﹒５７００ －３２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

