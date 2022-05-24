《鍾之日記》穩經濟措施未見功，Ａ場腳軟港股連挫

《鍾之日記》５月２４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



拜登政府可能取消部分對華關稅的前景提振市場情緒，美股隔晚急彈，但亞洲時段美股期貨

回吐，祖國股市今日重拾跌勢，香江魚缸亦在兩萬關拉鋸。

恒指低開４９點報２０４２０，早段一度轉升３９點，高見２０５０９，但美股期貨今早受

壓，港股升勢不保，更穿廿天線，最多跌３２７點，低見２０１４２，Ａ股午後跌幅擴大，港股

跌勢也加劇，恒指曾插４８０點，低見１９９８９失兩萬關，尾市跌幅收窄，兩萬關失而復得，

收報２０１１２，跌３５７點或１﹒７５％，失守１０天線（約２０１７２）及２０天線（約

２０２６１）。恒指兩日累跌６０５點。國指失守七千點大關，收報６８８３點，挫１３９點或

２％。恒生科指跌１４５點或３﹒５％，報４０３２點。大市全日成交１１３６﹒３９億元。



＊外資延續大幅流出，滬指收插２﹒４％＊



疫情封控衝擊中國經濟，穩住經濟基本盤成關鍵。國務院總理李克強主持召開國務院常務會

議，決定實施六方面３３項一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道。不過，分析指國務會議的

一攬子措施在市場預期之內，未能有效提振信心。滬深股市今日小幅高開後震盪走低，午後跌勢

加劇，滬綜指高開０﹒０７％後愈跌愈深，收市插２﹒４１％，報３０７０﹒９３點，失三千一

；深成指收挫３﹒３４％，創業板指更重傷，大跌３﹒８２％。兩市超４４００股飄綠，新能源

汽車板塊衝高回落，軟件、互聯網板塊領跌。兩市全日成交９９０４億元人民幣，按日大增

１５﹒２％。外資延續大幅流出之勢，全日流出９５﹒４９億人民幣，是３月１５日以來新高。

投資於人民幣計價債券的海外基金上周錄得創紀錄規模的單周資金流出，這表明隨著美債收

益率上升和人民幣疲軟，外資加速拋售。



＊購置稅優惠利好傳統車，長汽跑出揚５％＊



國務院常務會議進一步部署穩經濟一攬子措施，其中包括階段性減徵部分乘用車購置稅

６００億元人民幣等。花旗認為減汽車購置稅屬重大驚喜，如果有關汽車的刺激措施能夠在６月

初開始實施，料可額外為內燃機汽車行業帶來２００－２５０萬增量需求，預計吉利

（００１７５）和長城汽車（０２３３３）將會主要受益。中信證券就指，購置稅減免是拉動汽

車銷量最有效的政策之一，政策力度超市場預期，有望拉動１００萬－２００萬乘用車新增需求

。

市場或會將車股偏好由新能源汽車和上游相關公司，轉向傳統內燃機汽車行業。瑞銀、麥格

理及大摩也認為吉利及長汽受惠措施。

傳統汽車今天跑贏電動車，長汽走高５﹒１％，永達汽車（０３６６９）升３﹒８％，吉利

升３﹒５％；電動車股則大幅回吐，小鵬汽車（０９８６８）瀉９﹒１％，蔚來（０９８６６）

跌８﹒１％，比亞迪（０１２１１）跌５﹒８％，理想汽車（０２０１５）跌２﹒６％。



＊中央不鼓勵出境，濠賭股創一個月低＊



國家移民管理局周一（２３日）重申內地疫情外防輸入形勢依然嚴峻，不鼓勵個人出國旅遊

觀光、訪朋探友，提醒盡量做到非必要、非緊急不出境。澳門博彩股表現疲弱，金沙中

（０１９２８）、銀河娛樂（０００２７）等濠賭股股價創逾一個月低位。銀娛收跌５﹒２％，

金沙跌７﹒５％，為表現最差藍籌。澳博（００８８０）跌３﹒８％，美高梅（０２２８２）跌

４﹒７％，新濠（００２００）跌３﹒３％。

富瑞最新報告引述行業消息，截至５月２２日的一周，澳門日均博彩收入約１億澳門元，較

五一假期後翌周日均只有５０００萬澳門元改善，惟仍低於行業ＥＢＩＴＤＡ收支平衡點。該行

續指，澳門中場和貴賓市場５月日均流量按月增４０％和４５％，日均收入雖勝３月和４月低位

，但仍處於１﹒２７億澳門元低位。

另外，新冠疫情在內地不同省市多點爆發，前往澳門的旅客量大減，近兩個半月的日均博彩

收入跌至只得約１億澳門元，相當於疫情前博彩收入約一成二的水平。博彩營運商入不敷支，再

次出現「燒錢」情況。

據高盛統計，以手頭現金連同未提取融資額度計算，澳博的流動性在６大博企中最為緊張，

假如日均博彩收入維持在近期１億澳門元水平，澳博手頭資金僅足夠維持４個月營運，金沙中國

可維持１９個月，永利澳門則可多撐兩年，其餘３間博企足以應付超過３年以上營運。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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