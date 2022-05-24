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24/05/2022 08:40

【國務會議】３３措施推經濟回正軌，增加退稅，減徵乘用車購置稅

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》疫情封控衝擊中國經濟，穩住經濟基本盤
成關鍵。國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，進一步部署穩經濟一攬子措施，努力推動
經濟回歸正常軌道。會議指出，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難，要採取一
攬子針對性強有力有效區間調控舉措，實施６方面３３項措施，包括在更多行業實施存量和增量
全額留抵退稅，增加退稅１４００多億元（人民幣．下同），此舉將使全年減退稅達２﹒６４萬
億元；普惠小微貸款　年內延還本付息；階段性減徵部分乘用車購置稅６００億元等等。
　　會議並決定，優化復工達產政策，保障貨運通暢，取消來自疫情低風險地區通行限制。
　
＊支持銀行年內延期還本付息＊
　
　　措施主要包括：一是財政及相關政策。在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅
１４００多億元，全年退減稅２﹒６４萬億元。將中小微企業個體工商戶和５個特困行業緩繳養
老等社保費政策延至年底，並擴圍至其他特困行業，預計今年緩繳３２００億元。將失業保險留
工培訓補助擴大至所有困難參保企業。國家融資擔保基金再擔保合作業務新增１萬億元以上。
　　二是金融政策。今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍。對中小微企業個體工
商戶貸款、貨車車貸、遇困個人房貸消費貸，支持銀行年內延期還本付息；汽車央企發放的
９００億元貨車貸款，要銀企聯動延期半年還本付息。
　
＊有序增加國內國際航班，支持剛性和改善型住房需求＊
　
　　三是穩產業鏈供應鏈。優化復工達產政策。保障貨運通暢，取消來自疫情低風險地區通行限
制，一律取消不合理限高等規定和收費。有序增加國內國際客運航班。
　　四是促消費和有效投資。階段性減徵部分乘用車購置稅６００億元。因城施策支持剛性和改
善型住房需求。新開工一批水利特別是大型引水灌溉、交通、老舊小區改造、地下綜合管廊等項
目，引導銀行提供規模性長期貸款。

＊調整煤礦核增產能政策，再開工一批能源項目＊

　　五是保能源安全。落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策。再開工一批能源項目。
　　
　　六是做好失業保障、低保和困難群眾救助等工作，視情及時啟動社會救助和保障標準與物價
上漲掛勾聯動機制。
　　會議強調，要增強緊逼感，狠抓落實。有關部門要對一攬子措施盡快逐項細化並公布實施。
國務院將對地方落實穩經濟舉措進行督查，地方政府要抓緊出台符合地方實際的穩經濟政策。

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