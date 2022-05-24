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即市新聞

24/05/2022 08:45

【新冠肺炎】孫春蘭：採取更加徹底的措施，加快實現社會面清零

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院副總理孫春蘭２３日在北京市調研
指導疫情防控工作，她強調，堅持「動態清零」總方針，加快流調、轉運、隔離速度，刻不容緩
、以快制快，盡快實現社會面清零，保障人民群眾健康安全和正常生產生活秩序。
　
＊重點地區要開展「敲門行動」，確保應檢盡檢不落一人＊
　
　　當前，北京疫情總體可控但仍有零星散發病例。孫春蘭來到海淀區、東城區實地考察發生聚
集性疫情的五道口購物中心、海淀街道友誼社區、東方新天地商業區，瞭解重點場所疫情防控、
社區封控、風險人員流調排查和轉運隔離等情況，到區疫情防控指揮部召開座談會，研究加快推
動各項防控措施落實。
　　孫春蘭強調，要加強工作統籌和區域協同，將工作力量和防疫資源向疫情重點地區傾斜，刻
不容緩加快聚集性疫情處置。高校、商超等駐區單位要壓實「四方」責任，嚴格閉環管理，查補
防控短板漏洞，防止出現聚集性疫情。高質量組織好核酸篩查，重點地區要開展「敲門行動」，
確保應檢盡檢、不落一人，盡早發現陽性感染者、阻斷傳播鏈。
　　流調排查要更細緻深入，加強三公（工）協同，排查每條傳播鏈上的所有風險點位和人員，
第一時間管控到位。「三區」劃分要更加科學合理，從防控整體需要出發，確保風險人群全部處
在管控範圍內。封控管控區各項防控措施要嚴格落實，避免封而不控、管而不嚴，同時保障好居
民基本生活和正常就醫需求。實行居家辦公的區域要從嚴管控人員流動，避免扎堆聚集。加強高
校疫情防控工作，做好師生生活保障和心理疏導，築牢校園疫情防線。加強疫情信息發布和政策
解讀，及時回應社會關切，用心用情解決群眾困難。

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