【新冠肺炎】上海昨增５８例確診病例４２２例無症狀感染

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海衛健委公布，昨日上海新增本土新冠

肺炎確診病例５８例和無症狀感染者４２２例，其中３９例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，

１９例確診病例和４２２例無症狀感染者在隔離管控中發現，已經連續四日未發現社會面感染者

。新增境外輸入性無症狀感染者１例，在閉環管控中發現。新增本土死亡１例。

截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者超過６２萬例，合計死亡５８６例。

