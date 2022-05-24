《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海衛健委公布，昨日上海新增本土新冠
肺炎確診病例５８例和無症狀感染者４２２例，其中３９例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，
１９例確診病例和４２２例無症狀感染者在隔離管控中發現，已經連續四日未發現社會面感染者
。新增境外輸入性無症狀感染者１例，在閉環管控中發現。新增本土死亡１例。
截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者超過６２萬例，合計死亡５８６例。
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24/05/2022 09:08
【新冠肺炎】上海昨增５８例確診病例４２２例無症狀感染
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海衛健委公布，昨日上海新增本土新冠
肺炎確診病例５８例和無症狀感染者４２２例，其中３９例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，
１９例確診病例和４２２例無症狀感染者在隔離管控中發現，已經連續四日未發現社會面感染者
。新增境外輸入性無症狀感染者１例，在閉環管控中發現。新增本土死亡１例。
截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者超過６２萬例，合計死亡５８６例。
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