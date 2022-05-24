  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/05/2022 09:08

【新冠肺炎】上海昨增５８例確診病例４２２例無症狀感染

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海衛健委公布，昨日上海新增本土新冠
肺炎確診病例５８例和無症狀感染者４２２例，其中３９例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，
１９例確診病例和４２２例無症狀感染者在隔離管控中發現，已經連續四日未發現社會面感染者
。新增境外輸入性無症狀感染者１例，在閉環管控中發現。新增本土死亡１例。
　　截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者超過６２萬例，合計死亡５８６例。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning24/05/2022
黃瑋傑：拜登削減關稅與否還看中期選舉選情　暫未宜過分憧憬
人氣文章財經熱話24/05/2022
【虛幣世界】加密貨幣窄幅上落，比特幣再次跌穿三萬
人氣文章專訪23/05/2022
【專訪】陶冬：IPEF意在產業鏈等圍堵中國　但有大缺陷
人氣文章財經熱話23/05/2022
人幣反彈創兩周高　惟疫情下經營困難　中資航空股難受惠
人氣文章市場動向23/05/2022
幣圈年度最觸目投資主題 「郁住賺」(M2E)引爆GMT幣狂升460倍 概念相近GENE幣 蓄勢待升空
人氣文章中國故事23/05/2022
《神州經脈》印太經濟框架惹中美舌戰　滬指近平收人幣兩周高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金