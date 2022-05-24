【新冠肺炎】北京新增４１例確診和７例無症狀感染

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京通報，２３日新增４１例本土確診病

例和７例無症狀感染者，無新增疑似病例；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者

。治癒出院３９例。



＊網吧私自營業致疫情傳播擴散，老闆被刑事立案調查＊



北京「通州警方在線」公告，５月１０日，北京市文化和旅遊局發布了在全市範圍內繼續暫

停互聯網上網等場所經營活動的疫情防控要求，網吧老闆侯某（男，５９歲）在明知相關疫情防

控要求的情況下，躲避監管違規經營，且不落實掃碼、測溫、消殺等疫情防控措施，造成了疫情

傳播擴散，目前在該網吧上網的人員中有３人確診，３１名密接人員被採取隔離措施，網吧所在

村５４０餘戶、４８００餘人被封控管理。５月２３日，市文化市場執法總隊已吊銷該網吧《網

絡文化經營許可證》，通州公安分局已對侯某刑事立案調查。



＊編造「新發地市場要封控」謠言的男子被刑事強制＊



網傳新發地市場要封控，北京警方發布，已迅速將犯罪嫌疑人謝某某（男，２７歲）查獲。

經查，５月２１日下午，該人到新發地市場採購時，拍攝了一段新發地市場門口車輛排隊的視頻

，在視頻上編造添加「網傳新發地要封控，導致市場亂作一片，都拼了命地往外跑」的文字內容

，後發至某短視頻平台，造成惡劣社會影響。該人對為吸引眼球、博取他人關注，編造上述不實

信息的違法犯罪事實供認不諱。目前，謝某某已被朝陽公安分局依法採取刑事強制措施，案件正

在進一步工作中。

