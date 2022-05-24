【大國博弈】據報美日印澳將在５Ｇ領域對抗中國

《經濟通通訊社２４日專訊》美日印澳「四方安全對話」（ＱＵＡＤ）領導人峰會２４日在
東京召開。據日本《讀賣新聞》報道，預計四國領導人將在聯合聲明中寫入有關尖端技術領域的
相關內容。四國將就５Ｇ通信技術和生物技術等構建官民對話機制，並有意制定共同原則以構建
不依賴中國芯片等產品的供應鏈。（ｃｔ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話24/05/2022
《午市前瞻》專家指新能源車股回落宜吸納，凱知樂不宜多手跟炒
|大行報告24/05/2022
【大行炒D乜】瑞信點睇金蝶、微盟同中軟 一click就知道
|中國故事24/05/2022
【上海特寫】封閉70天後首次出門……我的居家抗疫實錄
|香港政情24/05/2022
【香港政情】林鄭：慶回歸活動將重啟 中央領導人來港暫未有消息
|開市Good Morning24/05/2022
黃瑋傑：拜登削減關稅與否還看中期選舉選情 暫未宜過分憧憬
|財經熱話24/05/2022
【虛幣世界】加密貨幣窄幅上落，比特幣再次跌穿三萬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰