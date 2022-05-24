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24/05/2022 11:44

【大國博弈】據報美日印澳將在５Ｇ領域對抗中國

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美日印澳「四方安全對話」（ＱＵＡＤ）領導人峰會２４日在
東京召開。據日本《讀賣新聞》報道，預計四國領導人將在聯合聲明中寫入有關尖端技術領域的
相關內容。四國將就５Ｇ通信技術和生物技術等構建官民對話機制，並有意制定共同原則以構建
不依賴中國芯片等產品的供應鏈。（ｃｔ）

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