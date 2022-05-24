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即市新聞

24/05/2022 08:41

【中概焦點】滴滴確認從美國退市，市值從高位至今蒸發逾九成

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內地網約車龍頭滴滴出行周一（２３日）晚上召開臨時股東大
會表決自願除牌方案，議案最終獲７﹒８１億股贊成，佔流通股數約６４﹒３％。滴滴稱，計劃
在６月２日或之後向美國證交會（ＳＥＣ）提交２５號表格，申請從紐約證券交易所退市，預計
表格會在提交後１０日左右生效。
　　滴滴共有１２﹒１４億股流通股份，包括１０﹒９６億股Ａ股及１﹒１７億股Ｂ股，正常而
言，Ａ股投票權為１票，Ｂ股則為１０票，但由於今次表決退市議案，不論Ａ、Ｂ類股東每股均
持１票投票權。滴滴公告透露，退市表決議案獲７﹒８１億股贊成，即佔流通股數約６４﹒３％
；另有逾３０３７萬票反對，佔約２﹒５％。
　　滴滴昨晚８時４５分左右發公告確認退市，盤前股價轉升，惟其後再度下挫，收盤跌４％，
報１﹒４４美元。

＊滴滴上市僅１周，應用程式便遭下架＊

　　滴滴去年６月３０日以１４美元發行價在紐交所上市，以此計算，市值６７０億美元（約
５２２６億港元），上市初期一度升至１８﹒０１美元即市高位，市值高見８７４億美元（約
６８１７億港元），但上市僅一星期，滴滴出行應用程式被中國監管批評「嚴重違規收集使用個
人信息」，須從內地應用商店下架並停止新用戶註冊。
　　滴滴受查至今未有結果，而除牌後上市路向成疑，以隔晚收盤價計算，滴滴市值僅得
６９﹒９億美元（５４８﹒６８億港元），較上市初高位反覆下跌九成，市值蒸發逾６０００億
港元。
　　分析認為，若滴滴出行布除牌，恐難令內地終結對其的網絡安全調查，也不會讓其應用程式
重新上架、恢復新用戶註冊，也難以在香港推進上市工作。

＊上市公司自願退市後，場外仍可交易＊

　　據中倫律師事務所介紹，美國證券法規定上市公司自願退市後，可繼續以場外方式交易，雖
然自願退市毋須ＳＥＣ或交易所批准，但ＳＥＣ有權為衡量退市是否符合美國證券法規定之目的
而推遲退市生效時間、或決定對退市施加額外條件。
　　此外，滴滴在早前發布的年報中透露，美國ＳＥＣ正調查集團去年ＩＰＯ一事，並集中關注
集團上市過程，以及有關符合中國監管和法規的事宜。（ｊｔ）

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