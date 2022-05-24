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24/05/2022 14:27

【新冠肺炎】台灣新增８﹒２萬宗確診，多４２宗死亡

　　《經濟通通訊社２４日專訊》台灣本土確診連跌４日後再現上升趨勢，單日新增８２３６３
宗本土新冠確診個案，再多４２人死亡。重災區新北市佔近１﹒７萬宗，其次是桃園市，有近
１﹒１萬多宗，高雄市有九千多宗。
　　總統蔡英文下午將聯同台北市副市長黃珊珊，到台北榮民總醫院視察防疫工作。（ｊｔ）

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