【新冠肺炎】台灣新增８﹒２萬宗確診，多４２宗死亡

《經濟通通訊社２４日專訊》台灣本土確診連跌４日後再現上升趨勢，單日新增８２３６３

宗本土新冠確診個案，再多４２人死亡。重災區新北市佔近１﹒７萬宗，其次是桃園市，有近

１﹒１萬多宗，高雄市有九千多宗。

總統蔡英文下午將聯同台北市副市長黃珊珊，到台北榮民總醫院視察防疫工作。（ｊｔ）

