【內房困局】「１９世茂Ｇ３」展期一年獲通過，今起支付上年債息

《經濟通通訊社２４日專訊》世茂股份（滬：６００８２３）昨日（２３日）公告稱，「

１９世茂Ｇ３」持有人線上會議已於５月１６日至５月２０日召開，會議審議通過《關於豁免本

次持有人會議召開程序相關要求的議案》、《關於調整債券本金兌付安排的議案》（本期債券全

部債券持有人的本金兌付日調整為２０２３年５月２２日，原到期日為２０２２年５月２２日）

，及《關於發行人及其實際控制人承諾「不逃廢債」的議案》。

「１９世茂Ｇ３」發行總額為５億元（人民幣．下同），為３年期，票面利率為４﹒１５％

，採用單利按年計息，不計復利。２０２１年該筆債券購回實施完畢後，債券餘額為４﹒７５億

元。本金展期一年方案獲得必要同意的同時，世茂股份發布了關於「１９世茂Ｇ３」２０２２年

付息公告。公告顯示，「１９世茂Ｇ３」將於今日開始支付自２０２１年５月２２日至２０２２

年５月２１日期間的利息。世茂股份這一以時間換空間、積極管理債務的做法，對投資者而言，

或許是當下最好的選擇，也反映了這一行業再融資的趨勢。

業內普遍認為，不管以何種方式進行債務展期，將債務壓力延後，以時間換空間，後續償還

壓力依然存在。據《２１世紀經濟報道》引述一名債券投資人士表示，在房企普遍面臨短期流動

性問題與銷售市場回暖尚需時日的當下，尋求債券展期能有效緩解這些房企的短期流動性壓力，

「沒有趴下，應該都有機會活下去」。他認為，政府的穩樓市政策，等疫情結束了會逐步體現出

來。

世茂股份半日仍跌２﹒６％，報２﹒９８元。母企世茂集團（００８１３）暫無升跌。

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