【聚焦人幣】投資人幣計價債券的海外基金創紀錄最大單周流出規模

《經濟通通訊社２４日專訊》投資於中國人民幣計價債券的海外基金上周錄得創紀錄規模的

單周資金流出，這表明隨著美債收益率上升和人民幣疲軟，外資加速拋售。根據路孚特理柏的數

據，截至５月１８日的一周，投資人民幣計價債券的海外共同基金和上市交易基金的資金淨流出

２３億美元，為紀錄最大單周流出規模。在過去的三個月，外國投資者積極拋售人民幣計價債券

，他們在４月底的總持倉量下降到５５８０億美元，比３月下降了２﹒８％。

亞洲新興市場宏觀策略主管Ａｓｈｉｓｈ Ａｇｒａｗａｌ估計，５月外國投資者拋售約

１００億美元的中國債券。主動型外國投資者可能會繼續減少他們的風險敞口，隨著全球收益率

上升提供了其他套利選擇，久期和外匯回報的推動作用減弱。不過，他預計這種速度在下半年不

會持續，因為大部分持倉反映了外匯儲備管理機構、主權財富基金和指數追蹤需求。

今年年初，中國１０年期國債與美國１０年期公債利差達１﹒１個百分點。然而，在過去的

幾個月，這種利差已經消失，這要歸因于美聯儲積極加息和打擊高通脹的強硬立場。由於擔心經

濟增長放緩，今年迄今為止，人民幣對高漲的美元匯率也下跌約４﹒５％。（ｗｌ）

