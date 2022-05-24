【Ａ股震盪】外資出逃滬指跌１﹒６％失三千一，深綜指挫２﹒５％

《經濟通通訊社２４日專訊》投資於中國人民幣計價債券的海外基金上周錄得創紀錄規模的

單周資金流出，這表明隨著美債收益率上升和人民幣疲軟，外資加速拋售。外資今日繼續流走，

通過滬股通、深股通暫流出逾百億元（人民幣．下同），滬深兩市成交額突破８０００億元。滬

深股市繼續承壓，滬綜指午後失守３１００點，現跌１﹒６％，報３０９６﹒６３點；深證成指

大挫２﹒３３％，創業板指大跌２﹒９％。新能源汽車板塊衝高回落，鋰電、醫療服務、電商等

板塊下跌。

根據路孚特理柏的數據，截至５月１８日的一周，投資人民幣計價債券的海外共同基金和上

市交易基金的資金淨流出２３億美元，為紀錄最大單周流出規模。在過去的三個月，外國投資者

積極拋售人民幣計價債券，他們在４月底的總持倉量下降到５５８０億美元，比３月下降了

２﹒８％。

亞洲新興市場宏觀策略主管Ａｓｈｉｓｈ Ａｇｒａｗａｌ估計，５月外國投資者拋售約

１００億美元的中國債券。主動型外國投資者可能會繼續減少他們的風險敞口，隨著全球收益率

上升提供了其他套利選擇，久期和外匯回報的推動作用減弱。（ｃａ）

