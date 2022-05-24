【Ａ股震盪】穩經濟措施沒提振，滬指收挫２﹒４％失三千一外資撤

《經濟通通訊社２４日專訊》國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，決定實施六方面

３３項一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道。不過，分析指國務會議的一攬子措施在市場預

期之內，未能有效提振信心。市場情緒不高，外資延續大幅流出之勢，全日流出近百億元（人民

幣．下同），是３月１５日以來新高。

幣．下同），是３月１５日以來新高。

滬深股市今日小幅高開後震盪走低，午後跌勢加劇，滬綜指高開０﹒０７％後愈跌愈深，收

市插２﹒４１％，報３０７０﹒９３點，失三千一；深成指收挫３﹒３４％，創業板指更受重傷

，大跌３﹒８２％。兩市超４４００股飄綠，新能源汽車板塊衝高回落，軟件、互聯網板塊領跌

。

人行今日進行１００億元７天期逆回購，這亦是逆回購規模連續第２９天定在百億，單日繼

續完全對沖到期。兩市全日成交９９０４億元，按日大增１５﹒２％。外資繼續撤離，流出

９５﹒４９億元。

投資於人民幣計價債券的海外基金上周錄得創紀錄規模的單周資金流出，這表明隨著美債收

益率上升和人民幣疲軟，外資加速拋售。

國務院常務會議指出，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難，要採取一攬子

針對性強有力有效區間調控舉措，實施６方面３３項措施，包括在更多行業實施存量和增量全額

留抵退稅，增加退稅１４００多億元，此舉將使全年減退稅達２﹒６４萬億元；普惠小微貸款年

內延還本付息；階段性減徵部分乘用車購置稅６００億元等等。



＊國務院保能源安全，煤炭股普漲＊



國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施，其中提及，保能源安全，落實地方煤炭產量責任，

調整煤礦核增產能政策，再開工一批能源項目。部分煤炭股逆市上揚，陝西黑貓

（滬：６０１０１５）升漲停，華陽股份（滬：６００３４８）升４％，雲煤能源

（滬：６００７９２）升３﹒５％，鄭州煤電（滬：６００１２１）、兗礦能源

（滬：６００１８８）齊升２﹒４％。

據報美日印澳「四方安全對話」將就５Ｇ通信技術和生物技術等構建官民對話機制，有意制

定共同原則以構建不依賴中國芯片等產品的供應鏈。滬深５Ｇ概念股大跌，三安光電

（滬：６００７０３）插６﹒８％，聞泰科技（滬：６００７４５）、鵬鼎控股

（深：００２９３８）急跌近６％，中天科技（滬：６００５２２）跌５﹒２％，卓勝微

（深：３００７８２）跌４﹒９％，立訊精密（深：００２４７５）跌４﹒３％，工業富聯

（滬：６０１１３８）跌３﹒５％。



＊新能源車衝高回落 新冠治療板塊領跌＊



階段性減徵部分乘用車購置稅６００億元落地，惟新能源車板塊衝高回落。中通客車

（深：０００９５７）８連板，海馬汽車（深：０００５７２）同樣漲停，不過，中集車輛

（深：３０１０３９）急跌６﹒３％，安凱客車（深：０００８６８）瀉近６％，中國重汽

（深：０００９５１）跌４﹒２％，比亞迪（深：００２５９４）跌４﹒８％，江鈴汽車

（深：０００５５０）跌３﹒８％，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌５﹒８％。

新冠藥物、中藥股領跌，君實生物（滬：６８８１８０）公布旗下新冠口服藥達預設主要終

點，將遞交新藥上市申請，惟ＡＨ股齊向下，Ａ股跌２０％跌停，報８５﹒６元，創其２０２０

年７月上市以來最大單日跌幅。

至於新冠治療板塊同樣下跌，科興製藥（滬：６８８１３６）、聯盛化學

（深：３０１２１２）跌近一成一，

海辰藥業（深：３００５８４）跌１０﹒２％，大理藥業（滬：６０３９６３）、海正藥業

（滬：６００２６７）跌停。（ｃａ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９５９﹒１５ －２﹒３４

上證綜合指數 ３０７０﹒９３ －２﹒４１ ４３８６﹒００

深證綜合指數 １９２２﹒４８ －３﹒６２ ５５１８﹒００

上證Ｂ股指數 ２９８﹒１５ －１﹒１３ ２﹒３０

深證Ｂ股指數 １０８１﹒４５ －０﹒５６ ０﹒８６

上證１８０指數 ８４６７﹒５０ －２﹒０９

上證３８０指數 ５４７９﹒８５ －３﹒２５

深證成份指數 １１０６５﹒９２ －３﹒３４

中小創新指數 ２１２３﹒２７ －４﹒３９

深圳創業板指數 ２３１８﹒０７ －３﹒８２

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