《陶冬天下－陶冬》從ＴＰＰ到ＩＰＥＦ，美國的圍堵

《陶冬天下》２０２２年５月２３日，美國總統拜登在東京宣布成立ＩＰＥＦ（印太經濟框

架），日本、澳大利亞、新西蘭、韓國為初始成員國，印度、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、

越南、菲律賓、泰國和文萊為參與國。這是美國在亞太地區重新擴展影響力的又一次嘗試。美國

商務部長吉娜．雷蒙多稱之為「重鑄美國在本地區經濟領導力的重要轉折點」。



ＩＰＥＦ協議涉及四個支柱，貿易、供應鏈、清潔能源與基礎設施、稅收與反腐敗。盡管美

國有一份腹稿，協議的細節並未對外公布，甚至連參與國也不甚了了。未來兩個星期，參與國將

參與討論，決定四大支柱的定位。此時此刻，ＩＰＥＦ的內容細節並不清晰，也可能在討論過程

中被修改。其實，一個星期前，確認參與ＩＰＥＦ的只有五個國家，印度和東南亞以缺乏透明度

為由觀望。白宮接受了日本的建議，先圍朋友圈，再決定細節，營造出了大合照的氣氛，不過把

困難留給了後面的談判和討論。白宮希望１２－１８個月內完成ＩＰＥＦ的談判，並在各國的議

會得到通過。



在過去十年，美國一直致力於重建國際政治、經濟、貿易架構，它認為二戰後所建立的國際

秩序已經落後於形勢，也無法滿足美國的利益需要。在奧巴馬任內，由希拉里．克林頓主導喊出

了「重回亞洲」的口號，在多邊貿易領域引進了ＴＰＰ。ＴＰＰ曾經在亞洲轟動一時，但是隨著

克林頓離任便失去了動力。ＴＰＰ遭到不少美國議員的強烈反對，被認為出賣了美國就業機會和

美國經濟利益，無法在美國國會得到通過，至２０１７年特朗普宣布退出ＴＰＰ。



筆者認為ＩＰＥＦ是ＴＰＰ的改進版，縮減了貿易在協議中的比重，淡化了保護知識產權要

求，強調供應鏈的合作，聯手推進清潔能源和基礎設施建設，執法跨國境逃稅。至於反腐敗，主

要是滿足國會的需要。

這份協議沒有提到中國的名字，但是明眼人都看得出許多地方對中國的針對。中國的供應鏈

的完整和效率是舉世著名的，不是任何一個國家可以推翻的。但是如果從上游到下游，從市場到

生產一起圍攻，衝擊力就大了很多。至於基礎設施建設部分，直接就是針對一帶一路的。從

ＴＰＰ到ＩＰＥＦ，基本上折射出美國對華遏制策略的變化，從貿易打擊轉為全方位圍堵。



但是ＩＰＥＦ成立的絢爛之後，畢竟需要面對現實：美國想拉群，但是不想給利益，不願意

出讓國內市場，這是ＴＰＰ與ＩＰＥＦ的最大差別。美國貿易代表戴琪將協議包裝為「２１世紀

的」內容，但是亞洲國家不蠢。除了日本之外，其他亞洲國家還是覬覦美國的市場。既然美國沒

有說死，就先上車再要價。二次世界大戰以來美國建立經濟秩序的時候，都是靠讓渡國內市場為

先驅的，但是如今美國的政治氣氛已經出現了根本性改變，國會不再願意為海外埋單。筆者看來

，這是ＩＰＥＦ能否持久和擴大的根本問題。



美國的經濟政策、外交政策，很多時候隨著總統選舉周期而變化的。奧巴馬政府的許多政策

到了特朗普時期就被廢除了，特朗普政府的許多政策到了拜登時期就被廢除了，ＴＰＰ的命運就

是很好的先例。



拜登不斷說自己重視亞洲，不過身體很誠實。這次是拜登作為美國總統第一次訪問亞洲，而

他已經去過歐洲三次了。在俄烏衝突結束之前，相信他的主要注意力仍會放在歐洲。



多事之秋，中國需要練好內功，聚焦於自身經濟和市場的建設，增強市場主體的活力，保持

定力，不折騰。在多邊貿易關系上，筆者相信市場才是王道。

《陶冬》（本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）



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