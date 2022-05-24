【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌３７點子，報６﹒６６７１

《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒６６７１，

較上個交易日４時３０分收盤價跌３７點子，止兩連揚。全日在６﹒６５６５至６﹒６８１０之

間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１４７點子，報６﹒６７７７。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６５６６，較上個交易日升１９０點子，

實現三連漲，創５月６日以來逾兩周新高，上個交易日報６﹒６７５６。



＊料短期人民幣不會跌穿前期６﹒８３低點＊



交易員稱，歐洲央行緊縮預期升溫，而市場對美國通脹導致的各種擔憂也限制美元表現，短

期美元或高位震盪，人民幣的外部壓力略有下降。交易員也表示，經歷一波寬幅震盪後，人民幣

的彈性上升，國內疫情和美指走向繼續主導市場；若未見超預期形勢，估計短期人民幣很難跌破

前期６﹒８３低點，但要回到４月初的高點難度亦不小。

中金公司最新點評認為，近期流動性已經相對寬裕，但疫情影響政策效果；如果在疫情期間

市場主體能夠得到有效保護，房地產信用風險得到有效處理，經濟運行在逐步向常態恢復之後，

這些寬鬆政策的效果可能將得到更加充分的體現。（ｊｔ）

