《經濟通通訊社２４日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，近日，北京蔚來汽車銷售服務有限公司因
無證施工被北京市順義區住房和城鄉建設委員會作出行政處罰，處罰結果為責令當事人停止施工
並３０日內改正該違法行為，同時對該公司處工程合同價款１﹒２５％罰款，罰款數額為
１５６２５元（人民幣．下同）。
信息顯示，該公司成立於２０１７年６月，法定代表人為浦洋，註冊資本２﹒５億元，由蔚
來汽車銷售服務有限公司全資持股。（ｗｌ）
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24/05/2022 11:44
【中概焦點】北京蔚來汽車銷售公司因無證施工被罰逾１﹒５萬人幣
《經濟通通訊社２４日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，近日，北京蔚來汽車銷售服務有限公司因
無證施工被北京市順義區住房和城鄉建設委員會作出行政處罰，處罰結果為責令當事人停止施工
並３０日內改正該違法行為，同時對該公司處工程合同價款１﹒２５％罰款，罰款數額為
１５６２５元（人民幣．下同）。
信息顯示，該公司成立於２０１７年６月，法定代表人為浦洋，註冊資本２﹒５億元，由蔚
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