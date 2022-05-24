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24/05/2022 12:55

【ＦＯＣＵＳ】１２國響應ＩＰＥＦ，美冀成「標準」制定者

　　【ＦＯＣＵＳ】自貿協定屬於２０世紀，２１世紀需要經濟新規則？在前任特朗普拍板美國
退
出ＴＰＰ（現改名ＣＰＴＰＰ）逾５年後，拜登周一（２３日）攜一份「印太經濟框架
（ＩＰＥＦ）」重返亞洲，創始成員雲集印太１２國，甚至連印度的莫迪亦賞面，風光一時無兩

　　華府明言，包括四大支柱的ＩＰＥＦ，是被「故意設計（ｉｎｔｅｎｔｉｏｎａｌｌｙ　
ｄｅｓｉｇｎｅｄ）」成有別於
「老套的貿易協定」；換言之，沒有關稅自由化、沒有增加市場准入。如意算盤為何？即是令
美國成為供應鏈、數字、勞工、環境等標準的制定者。

＊稱傳統貿易協定「老套」＊

　　佔全球一半人口、六成ＧＤＰ的印太地區，在遭特朗普冷待多年後，拜登誓要分一碗大茶飯
。其周一（２３日）下午在東京宣布啟動ＩＰＥＦ，１３個創始成員國除了美印，其他如日韓、
印尼、泰國、越南、新加坡、菲律賓、馬來西亞、澳洲、新西蘭等，全數是中國主導的ＲＣＥＰ
（區域全面經濟伙伴關系協定）的成員。
　　不同於有「全球最大的自由貿易協定」之稱的ＲＣＥＰ，ＩＰＥＦ極力迴避貿易自由化，美
國商務
部長雷蒙多甚至將傳統貿易協定稱為「老套（ｓａｍｅ　ｏｌｄ　ｓａｍｅ　ｏｌｄ）」，而國
安顧問沙利文就指，需要一種新模式應對２１世紀的經濟挑戰。
　　ＩＰＥＦ聯合聲明顯示，「框架旨在增強我們經濟體的韌性、可持續性、包容性、經濟增長

公平和競爭力」；具體包括四大支柱：一，數字經濟；二，提升供應鏈韌性；清潔能源、脫碳
與基礎設施；稅收與反腐敗，參與國可「菜單」式選擇就其中某個領域做出承諾。

＊暗示「不參與，即淘汰」＊

　　儘管蘋果公司同日以宣布「已開始在印度生產ｉＰｈｏｎｅ　１３」為ＩＰＥＦ贈興，但缺
少貿易、市場、關稅甜頭，ＩＰＥＦ有何誘因吸引印太國家？
　　除了潛在的基礎設施融資、供應鏈遷移、供應商採購、資金及技術援助外，最關鍵的還在
「標準」二字，拜登就指，「我們成功的關鍵將是該框架對高標準的強調」，「我們正在制定
新規則」。
　　有何玄機？雷蒙多講得更直白－－非關稅壁壘通常比關稅更貴，「如果你不以一種允許你
公司參與的方式去制定標準，你就會被淘汰，只能二選一。」顯而易見，美國欲借ＩＰＥＦ成為

太地區供應鏈、數字、勞工、環境等標準的制定者，確保自己繼續成為２１世紀的全球領導者，
巧合的是，中國正正在「供應鏈」和「數字」兩個領域佔有優勢。
　　ＩＰＥＦ會否成功？暫且不論框架隨時被２０２４年上任的共和黨總統（如有）推翻，新加
坡李顯龍
就指，「中國經濟在全球經濟的佔比增加，若不和中國發展貿易，不僅會付出很大代價，還會
製造更多摩擦」，一眾東南亞國家注定「食幾家茶禮」。

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