  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/05/2022 09:13

《珠玉之論－陳鳳珠》內房有望逐步收復

　　《珠玉之論》國統局表示內地４月份７０大中城市中，一線城市新建商品住宅及二手住宅銷
售價格分別按年上升３﹒９％及２﹒４％，升幅較３月份均回落０﹒４個百分點。而二線城市新
建商品住宅銷售價格同比上漲１％，漲幅亦較３月份回落０﹒６個百分點，二手住宅銷售價格按
年下跌１％，降幅有所擴大；至於三線城市的新建商品住宅及二手住宅銷售價格按年跌幅均較３
月份擴大。由此可見，近期內地樓市已顯著調整，樓價漸趨穩定，且近日內地已推出不少扶持措
施，預期對房企及剛性買家有利，估計樓市有望逐步回穩。
　
　　早前部分民營房企被選定為示範房企，可陸續發行人民幣債券，同時市場發行包括信用違約
掉期或信用風險緩釋憑證在內的信用保護工具，以協助民營發展商逐步恢復公開市場的融資能力
。由於內房板塊下行主要受到房企的資金鏈緊張所影響，因此若行業逐步恢復融資能力，料可舒
緩困境及緩解市場憂慮。而廣東省亦下調競買保證金比例，並可分期繳納地價款，以推動房企投
地，相信內地將會有更多政策落實支持房地產市場長期保持健康發展。
　
　　另外，多個省市亦鬆綁樓市調控措施，以刺激購買意欲，加上人行調低首套房貸利率，同時
５年期的貸款市場報價利率下調１５點子，相信累積已久的剛性需求或會逐漸釋放。雖然短期內
市場仍對內房板塊有戒心，但預期內房基本面將會改善，後市將有望逐漸收復。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning24/05/2022
黃瑋傑：拜登削減關稅與否還看中期選舉選情　暫未宜過分憧憬
人氣文章財經熱話24/05/2022
【虛幣世界】加密貨幣窄幅上落，比特幣再次跌穿三萬
人氣文章專訪23/05/2022
【專訪】陶冬：IPEF意在產業鏈等圍堵中國　但有大缺陷
人氣文章財經熱話23/05/2022
人幣反彈創兩周高　惟疫情下經營困難　中資航空股難受惠
人氣文章市場動向23/05/2022
幣圈年度最觸目投資主題 「郁住賺」(M2E)引爆GMT幣狂升460倍 概念相近GENE幣 蓄勢待升空
人氣文章中國故事23/05/2022
《神州經脈》印太經濟框架惹中美舌戰　滬指近平收人幣兩周高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金