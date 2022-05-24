《珠玉之論－陳鳳珠》內房有望逐步收復

《珠玉之論》國統局表示內地４月份７０大中城市中，一線城市新建商品住宅及二手住宅銷

售價格分別按年上升３﹒９％及２﹒４％，升幅較３月份均回落０﹒４個百分點。而二線城市新

建商品住宅銷售價格同比上漲１％，漲幅亦較３月份回落０﹒６個百分點，二手住宅銷售價格按

年下跌１％，降幅有所擴大；至於三線城市的新建商品住宅及二手住宅銷售價格按年跌幅均較３

月份擴大。由此可見，近期內地樓市已顯著調整，樓價漸趨穩定，且近日內地已推出不少扶持措

施，預期對房企及剛性買家有利，估計樓市有望逐步回穩。



早前部分民營房企被選定為示範房企，可陸續發行人民幣債券，同時市場發行包括信用違約

掉期或信用風險緩釋憑證在內的信用保護工具，以協助民營發展商逐步恢復公開市場的融資能力

。由於內房板塊下行主要受到房企的資金鏈緊張所影響，因此若行業逐步恢復融資能力，料可舒

緩困境及緩解市場憂慮。而廣東省亦下調競買保證金比例，並可分期繳納地價款，以推動房企投

地，相信內地將會有更多政策落實支持房地產市場長期保持健康發展。



另外，多個省市亦鬆綁樓市調控措施，以刺激購買意欲，加上人行調低首套房貸利率，同時

５年期的貸款市場報價利率下調１５點子，相信累積已久的剛性需求或會逐漸釋放。雖然短期內

市場仍對內房板塊有戒心，但預期內房基本面將會改善，後市將有望逐漸收復。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票



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