【外圍經濟】星巴克宣布退出俄羅斯市場，結束１５年營運

《經濟通通訊社２４日專訊》美國連鎖咖啡店星巴克（Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ）２３日宣布將會退
出俄羅斯市場，結束在當地１５年的營運。
星巴克還表示將繼續支付近２０００名在俄員工為期６個月的工資，幫助他們找到新工作。
星巴克在俄羅斯擁有１３０間門店，但３月時已宣布暫停在俄羅斯的所有商業活動。
（ａｌ）
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