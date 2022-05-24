【國際要聞】防疫犯規不斷，英揆約翰遜封城期間派對新照片曝光

《經濟通通訊社２４日專訊》英國唐寧街「派對門」醜聞調查報告將於本周公布之際，英國

獨立電視台（ＩＴＶ）周一（２３日）公開４張照片，顯示首相約翰遜在封城防疫期間，在首相

府開派對群聚並暢飲。

照片顯示約翰遜向一個至少有９個人的派對群組祝酒，現場尚有數瓶酒和派對食品。照片在

２０２０年１１月１３日一次為前任傳訊總監凱恩舉行的活動中拍攝。《彭博社》就照片之事聯

絡首相府新聞辦公室，但後者未有置評。（ａｌ）

