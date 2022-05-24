【外圍經濟】阿根廷控制通脹措施未奏效、，內貿部長辭職

《經濟通通訊社２４日專訊》負責推行價格管制措施的阿根廷內貿部長費萊蒂
（Ｒｏｂｅｒｔｏ Ｆｅｌｅｔｔｉ）周一（２３日）宣布辭職。分析指出，事件反映阿國控制
通脹措施未能成功。
費萊蒂於上周五被調職，但他決定辭職。費萊蒂推行價格管制７個月期間，把大批商品納入
價格管制名單，同時加設出口限制，引發商界不滿。結果通脹繼續上升，僅在３月即升６﹒７％
，外界亦關注阿根廷的通脹按年會升至６０％。（ａｌ）
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