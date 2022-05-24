【外圍經濟】三星擬５年斥４５０萬億韓圜強化晶片及生物製藥業務

《經濟通通訊社２４日專訊》南韓三星集團設法克服經濟和供應方面愈來愈大的震盪，宣布

計劃在直至２０２６年的５年內，增加逾三成開支至４５０萬億韓圜在晶片及藥物，以加強相關

業務，並承諾在未來５年創造８萬個職位，主要涉及半導體和生物製藥。（ａｌ）

