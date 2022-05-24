【外圍經濟】戴琪：美國考慮是否撤銷對華關稅時必須具「戰略性」

《經濟通通訊社２４日專訊》美國貿易代表戴琪接受《彭博電視》訪問時說，美國決定是否
取消對華關稅時必須具「戰略性」。
她又指出，美方必須密切專注於如何有效調整美中經貿關係。
戴琪既沒有說明美國政府會否取消關稅，也沒有說明計劃何時會作出決定。
美國總統拜登周一（２３日）表示，他正考慮取消部分對華關稅，並將在結束亞洲之行，返
回美國之後和財長耶倫談論此事。（ａｌ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|FOCUS24/05/2022
【FOCUS】12國響應IPEF 美冀成「標準」制定者
|財經熱話24/05/2022
【減購置稅】比亞迪逆同業跌 譚朗蔚：仍屬首選！
|財經熱話24/05/2022
【乘用車購置稅】拆解吉利、長汽跑出原因 邊隻追得過？
|專訪24/05/2022
【專訪】陶冬：聯儲激進加息 全球會否重蹈50年前滯脹泥沼？（有片）
|財經熱話24/05/2022
《午市前瞻》專家指新能源車股回落宜吸納，凱知樂不宜多手跟炒
|大行報告24/05/2022
【大行炒D乜】瑞信點睇金蝶、微盟同中軟 一click就知道
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰