【外圍經濟】戴琪：美國考慮是否撤銷對華關稅時必須具「戰略性」

《經濟通通訊社２４日專訊》美國貿易代表戴琪接受《彭博電視》訪問時說，美國決定是否

取消對華關稅時必須具「戰略性」。

她又指出，美方必須密切專注於如何有效調整美中經貿關係。

戴琪既沒有說明美國政府會否取消關稅，也沒有說明計劃何時會作出決定。

美國總統拜登周一（２３日）表示，他正考慮取消部分對華關稅，並將在結束亞洲之行，返

回美國之後和財長耶倫談論此事。（ａｌ）

