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24/05/2022 14:12

【外圍經濟】戴琪：美國考慮是否撤銷對華關稅時必須具「戰略性」

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國貿易代表戴琪接受《彭博電視》訪問時說，美國決定是否
取消對華關稅時必須具「戰略性」。
　　她又指出，美方必須密切專注於如何有效調整美中經貿關係。
　　戴琪既沒有說明美國政府會否取消關稅，也沒有說明計劃何時會作出決定。
　　美國總統拜登周一（２３日）表示，他正考慮取消部分對華關稅，並將在結束亞洲之行，返
回美國之後和財長耶倫談論此事。（ａｌ）

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