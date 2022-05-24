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24/05/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒８億人幣，買比亞迪沽騰訊

　　《經濟通通訊社２４日專訊》昨日（２３日）恒指低開１０８點，報２０６０８點。最高跌
７４點報２０６４２點，最低跌４１３點報２０３０３點。恒指收報２０４７０點，跌２４７點
或１﹒１９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２７﹒８億元人民幣，增加５８﹒７％。北水淨買入最多的個
股依次是比亞迪股份（０１２１１）、中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）
；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、建設銀行
（００９３９）。
　　主板成交１０５１﹒３億元減少１４﹒３％。其中港股通成交２１７﹒９億元，佔總成交
２０﹒７％。
　
＊比亞迪發布ＣＴＢ電池車身一體化技術＊
　
　　比亞迪（０１２１１）發布ＣＴＢ電池車身一體化技術，首款搭載了ＣＴＢ技術的ｅ平台
３﹒０車型海豹也在當日開啟預售，預售價格為２１﹒２８萬－２８﹒９８萬元（人民幣．下同
）。
　　比亞迪汽車工程研究院院長廉玉波介紹稱，比亞迪ＣＴＢ電池系統體積利用率可提升至
６６％。比亞迪ＣＴＢ技術和傳統ＣＴＰ技術相比，從電池「三明治」結構變成了整車「三明治
」結構，將車身底板與電池上蓋板合二為一。
　　比亞迪股份升０﹒６７％報２７０﹒４元，北水淨買入４﹒２億元；中國海洋石油升
１﹒４４％報１１﹒３元，北水淨買入３﹒２億元；藥明生物跌０﹒０９％報５６﹒２５元，北
水淨買入２﹒２億元。
　　騰訊控股跌１﹒５３％報３４６﹒８元，北水淨賣出４億元；美團跌３﹒０６％報
１６７﹒７元，北水淨賣出３﹒４億元；建設銀行無升跌報５﹒６１元，北水淨賣出６５００萬
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　４﹒１９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　３﹒１６
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　２﹒２２
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　２﹒１５
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　２﹒１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－４﹒００
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒３８
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－０﹒６５
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－０﹒３５
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　－０﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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