《日入而息》慶回歸活動重啟，快手首季虧損收窄至６２﹒５億人幣

《今天重點》

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行政長官林鄭月娥表示，早前因疫情延遲的回歸２５周年的慶祝活動將重新啟動，被問及中央領

導人會否來港，她表示，回歸是重要日子，當然熱切希望領導人訪港發表重要講話，但現階段沒

有消息可公布

快手（０１０２４）公布，截至今年３月３１日止三個月虧損收窄至６２﹒５億元人民幣。按非

國際財務報告準則計，經調整虧損淨額亦收窄至３７﹒２億元人民幣

大快活集團（０００５２）預期，截至今年３月３１日止年度股東應佔溢利較去年同期約１﹒５

３６億元錄得顯著下降約７０％

金山軟件（０３８８８）截至今年３月３１日止三個月純利９９３８﹒６萬元人民幣，按年跌１

４﹒７４％；每股基本盈利０﹒０７元人民幣

恒基（０００１２）發展的紅磡必嘉坊分３期發展，９幢物業共提供近２８００伙；其中，第一

期位於機利士南路３８號，主打一房，約於２０個月後入伙，預計６月推售

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《即日市況》

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恒指全日低收３５７點報２０１１２，科指低收１４５點報４０３２

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《深滬股市》

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穩經濟措施沒提振，滬指收挫２﹒４％失三千一外資撤

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《美元匯價》

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歐元上方阻力在１﹒０７７０

歐元最新報１﹒０７１７╱２１，日圓最新報１２７﹒４７╱４８

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《公司業績》

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汽車之家（０２５１８）首季純利跌５２％，經調整淨利潤跌４０％

金山軟件（０３８８８）首季少賺１４﹒７％至９９３８﹒６萬元人民幣

雲音樂（０９８９９）首季經調整淨虧損收窄至１﹒５２億元人民幣

快（０１０２４）手首季虧損收窄至６２﹒５億人幣，經調整虧損３７﹒２億元人民幣

網易（０９９９９）首季經調整淨利潤按年升０﹒７％至５１﹒１８億元人民幣

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《公司資訊》

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中國平安（０２３１８）推銀行個人碳賬戶，倡導綠色低碳生活

傳內地母嬰品牌白貝殼或明年來港上市，最多籌３９億

嘉里建設（００６８３）區慶麟獲委任為副行政總裁兼執行董事

恒地（０００１２）紅磡必嘉坊第一期主打１房下月推售

百度地圖據報併入汽車業務，李彥宏訂集度訂單目標

騰訊（００７００）若微信帳號被限制登陸，可按指引提取資產及還款等

中國生物製藥（０１１７７）受託人進一步購買１０００萬股股份

恒富控股（００６４３）委任陳百恆為公司首席財務官

雲頂香港（００６７８）認可公司臨時清盤人委任的命令

仁天科技控股（００８８５）將於５月３０日取消上市地位

筆克（００７５２）就收購ＬＯＣＡＬ ＰＲＯＪＥＣＴＳ毋須進一步付獲利代價

香港電訊（０６８２３）推出Ｎｏｗ Ｈ１ Ａｎｄｒｏｉｄ電視盒子

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《國企紅籌》

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金科服務（０９６６６）擬收購佳源服務７３﹒５６％股權，下午復牌

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《神州民企》

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傳恒大（０３３３３）重組現變數，初步方案或未能７月出台

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《中國要聞》

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人行、銀保監研究部署加大信貸投放力度，全力穩經濟

成立６天就成保供企業，上海朝晟強調手續合規齊全

外交部表示王毅本周四起應邀出訪所羅門群島等八國

江西龍南農商行發放虛假商業用房按揭等被罰１１５萬

廣州發放生豬應急財政補貼，每頭生豬補貼２００元人民幣

發改委部署開展煤炭生產成本調查工作

上海疫情以來，單日醫療廢物產生量最高為平時的六倍

上海商務委明確下一階段復商復市細則

中證報表示用於彌補缺口的資金總規模１﹒５－２萬億元

人行續１００億７天逆回購利率持平，零投放零回籠；：今年小微貸款支持工具額度和支持比例

增一倍

Ａｉｒｂｎｂ擬結束中國境內業務，專注出境旅遊市場

上海迎今年首家非現場輔導驗收ＩＰＯ

中辦國辦印發鄉村建設方案，發展太陽能等清潔能源

北京７萬個新能源小客車指標將配置，比去年多１萬個

首季全國企業年金養老金產品加權平均虧損２﹒７５％

銀行間市場發三大工具支持保障性租賃住房建設

「１９世茂Ｇ３」展期一年獲通過，今起支付上年債息

人民銀行貴陽中心支行副行長劉瑩涉違紀違法被調查

銀保監新余監管分局原局長溫春琴接受審查和調查

住建部、財政部、央行實施住房公積金階段性支持政策

官媒表示多地中小銀行被要求今年不能新增理財業務規模

寶鋼股份發全國首單低碳轉型綠色公司債，涉５億元人民幣

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒１９％，報１５９６３﹒６３點

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《其他消息》

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６１２基金案排期至９﹒１９審訊，辯方質疑是否社團

陳日君等６１２基金信託人被控未遵守社團條例今提堂

１２港人案部分被告涉管有汽油彈，押後至７月判刑

林鄭稱周五立法會召開會議，商討下屆政府架構重組；慶回歸活動將重啟，中央領導人來港暫未

有消息

戴耀廷涉４項選舉中作非法行為罪，下午區域法院判刑

傳七一慶典領導人來港機會高，內地人員已南下商細節

戴耀廷承認非法招致選舉開支４罪，判監１０個月

據報港府研閉環管理，為中央領導人七一訪港做準備

警方表示未接獲任何團體通知計劃六四舉行公眾活動

團結香港基金表示港台應納入文化、體育及旅遊局管理

勞工處研直接聘請法律人員向僱員提供法援，加快破欠基金審批

法團主席承認偽造文件騙抗疫津貼，判８０小時社務令

戴德梁行表示商用物業投資交投回升，料全年成交７００億；若短期內通關，今年商用物業成交

料達千億

深股通全日淨流出３１億元，外資流出創逾兩個月新高；滬股通全日淨流出逾３５億元，外資大

幅流出９６億元

花旗冀次季信用卡市場錄單位數升幅，料下半年增長可觀

環境督察宣誓簽「天日昭昭」被迫退休，申請覆核被拒

３香港培育管理、工程及企業專才，為５Ｇ元宇宙新世代做好準備

交諮會討論電車加價申請及聽取巴士新專營權的商議進度

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《俄烏開戰》

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澤連斯基表示準備好與普京會面，基辛格倡烏國中立

烏情報首長指普京３月險遭暗殺

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《大國博弈》

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據報美日印澳將在５Ｇ領域對抗中國

澳副總理馬爾斯稱中澳關係仍將面臨挑戰

王毅本周到訪所羅門及斐濟等島國，西方憂建戰略據點

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《新冠肺炎》

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本港新增２５０宗確診，包括３４宗輸入個案

學校錄１８宗陽性個案，涉１６名學生及２名職員

上海昨增５８例確診病例４２２例無症狀感染

內地昨增本土及無症狀逾６００宗，北京本土個案回落

北京新增４１例確診和７例無症狀感染

台灣新增８﹒２萬宗確診，多４２宗死亡

曾祈殷稱歐美現猴痘確診病例，籲避免接觸野生動物

林鄭稱３歲以上第三針接種率逾五成，續推疫苗接種；放寬防疫措施第三階段或於６月３０日前

實施

太古城麥當勞再多４人染疫，包括３３個月大男嬰

澳門新增３宗輸入病例，兩港男列復陽個案

歐家榮稱歐洲猴痘個案絕大部分無旅遊史，情況不尋常

民政事務總署向南區灣仔東區屋苑派２７﹒３萬快測包

華創證券表示全國核酸２天一測，醫保足夠支持３年半

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