《日出而作》Ｓｎａｐ創單日最大跌幅拖累科技股，納指挫２７０點

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３１９２８﹒６２ 升 ４８﹒３８ ０﹒１５

標普５００ ３９４１﹒４８ 跌 ３２﹒２７ ０﹒８１

納斯達克 １１２６４﹒４５ 跌 ２７０﹒８３ ２﹒３５

倫敦富時１００ ７４８４﹒３５ 跌 ２９﹒０９ ０﹒３９

法蘭克福ＤＡＸ １３９１９﹒７５ 跌 ２５５﹒６５ １﹒８０

巴黎ＣＡＣ ４０ ６２５３﹒１４ 跌 １０５﹒６０ １﹒６６

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２６﹒８６，歐元兌美元

１﹒０７３３



《公司業績》

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時富投資（０１０４９）１６００萬元售東方海外股份，賺１１０萬元

時富金融（００５１０）１６００萬元售東方海外股份，收益１００萬元

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《公司資訊》

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匯控（００００５）港英再斥８５２６萬元回購１７４萬股

永勤（０８２７５）斥２０００萬元收購駿達資管及證券，另發換股債

寶新金融（０１２８２）終止售非全資附屬深圳邦凱股權，不影響營運

德林控股（０１７０９）７８５０萬元購資產管理及保險中介服務股權

實力建業（００５１９）呈請委基金資產接管人，涉未收回３０５０萬元

中國生物製藥（０１１７７）累購回２﹒６億歐元債券，佔本金３５％

協鑫科技（０３８００）考慮建議發Ａ股，應付資金需求

中信股份（００２６７）上市附屬海洋直升機４﹒８億元購６直升機

米技國際（０１７１５）夥上海才楨銷售大健康行業產品，訂框架

中國生物製藥（０１１７７）抗腫瘤藥申報治療肺癌上市獲受理

醫思健康（０２１３８）４１２５萬元購體檢服務商７５％股權

中播控股（００４７１）確認營運正常，不知股價波動原因

中國水業（０１１２９）１５９７萬元購生物質能源開發商太原圓通

康聖環球（０９９６０）１２５０萬美元認購基金，投資製藥醫療公司

南華金融（００６１９）３４０萬元售東航（００６７０）Ｈ股料蝕４０萬元

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《國企紅籌》

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國銀（０１６０６）授予哥倫比亞航空購買飛機選擇權

康華醫療（０３６８９）授銀山資本管理非全資附屬康心醫院兼認購權

中集（０２０３９）組合資，貨幣資金增至３﹒２億人幣

康龍化成（０３７５９）兩股東沽２％股權套１９億人幣

三寶科技（０１７０８）擬底價４１２６萬人幣掛牌售信投股權

北京燃氣藍天（０６８２８）３執董離職，委２人任執董

中國興業（００１３２）訂１﹒２億融資租賃，收息連費２３１７萬元

君實生物（０１８７７）醫新冠口服藥達預設主要終點

中交建（０１８００）發２０億人幣債，票息２﹒９８％

上海石化（００３３８）控股股東增持Ｈ股，最高２％股權

南華金融（００６１９）３４０萬元售東航（００６７０）Ｈ股料蝕４０萬元

北京能源（００６８６）訂售後回租，付息１７３０萬人幣

北控潔能（０１２５０）４月發電量同比增１４％

大唐新能源（０１７９８）發首期中期票據籌１０億人幣

悅達（００６２９）執董蔡寶祥調職辭任於廣山獲任非執董

越秀交通基建（０１０５２）首發超短融券，籌５億人幣

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《神州民企》

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雅迪（０１５８５）折讓一成配股，淨籌８﹒５７億元擴展海外業務

楓葉教育（０１３１７）獨立委員會調查核數師關注事項，股份續停牌

九尊數字（０１９６１）表示控股權易手５名董事辭任，王樂擔任主席

易鑫（０２８５８）訂２﹒５億人幣保理協議，付息１０７４萬人幣

高鵬礦業（０２２１２）董事變動，包雪峰接任行政總裁

帝王實業（０１９５０）夥徐州元道拓大健康產業銷售，訂備忘

新紐科技（０９６００）２２８萬人幣增持富華孵化器１０％股權

好孩子國際（０１０８６）委蘇德揚任獨立非執董

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《俄烏開戰》

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歐美加緊監控猴痘，英國倡患者自我隔離３周

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《匯市走勢》

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歐洲央行料９月底前結束負利率，歐元強勢反彈

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《國務會議》

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３３措施推經濟回正軌，增加退稅，減徵乘用車購置稅

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《大國博弈》

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拜登：正考慮削減中國商品關稅

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《新冠肺炎》

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北京海淀１８００

餘人轉運至河北張

家口集中隔離

孫春蘭指採取更加

徹底的措施，加快

實現社會面清零

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《虛幣世界》

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加密貨幣窄幅上落

，比特幣再次跌穿

三萬

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《其他消息》

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快手否認董事長宿

華被帶走配合調查

，稱有自媒體惡意

傳播網絡謠言

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