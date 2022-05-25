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即市新聞

25/05/2022 07:47

《日出而作》Ｓｎａｐ創單日最大跌幅拖累科技股，納指挫２７０點

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３１９２８﹒６２　升　　４８﹒３８　０﹒１５
　　標普５００　　　　　３９４１﹒４８　跌　　３２﹒２７　０﹒８１
　　納斯達克　　　　　１１２６４﹒４５　跌　２７０﹒８３　２﹒３５
　　倫敦富時１００　　　７４８４﹒３５　跌　　２９﹒０９　０﹒３９
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３９１９﹒７５　跌　２５５﹒６５　１﹒８０
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６２５３﹒１４　跌　１０５﹒６０　１﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２６﹒８６，歐元兌美元
１﹒０７３３
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　時富投資（０１０４９）１６００萬元售東方海外股份，賺１１０萬元　
　　時富金融（００５１０）１６００萬元售東方海外股份，收益１００萬元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）港英再斥８５２６萬元回購１７４萬股　　　　　　　　
　　永勤（０８２７５）斥２０００萬元收購駿達資管及證券，另發換股債　　　
　　寶新金融（０１２８２）終止售非全資附屬深圳邦凱股權，不影響營運　　　
　　德林控股（０１７０９）７８５０萬元購資產管理及保險中介服務股權　　　
　　實力建業（００５１９）呈請委基金資產接管人，涉未收回３０５０萬元　　
　　中國生物製藥（０１１７７）累購回２﹒６億歐元債券，佔本金３５％　　　
　　協鑫科技（０３８００）考慮建議發Ａ股，應付資金需求　　　　　　　　　
　　中信股份（００２６７）上市附屬海洋直升機４﹒８億元購６直升機　　　　
　　米技國際（０１７１５）夥上海才楨銷售大健康行業產品，訂框架　　　　　
　　中國生物製藥（０１１７７）抗腫瘤藥申報治療肺癌上市獲受理　　　　　　
　　醫思健康（０２１３８）４１２５萬元購體檢服務商７５％股權　　　　　　
　　中播控股（００４７１）確認營運正常，不知股價波動原因　　　　　　　　
　　中國水業（０１１２９）１５９７萬元購生物質能源開發商太原圓通　　　　
　　康聖環球（０９９６０）１２５０萬美元認購基金，投資製藥醫療公司　　　
　　南華金融（００６１９）３４０萬元售東航（００６７０）Ｈ股料蝕４０萬元
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　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國銀（０１６０６）授予哥倫比亞航空購買飛機選擇權　　　　　　　　　　
　　康華醫療（０３６８９）授銀山資本管理非全資附屬康心醫院兼認購權　　　
　　中集（０２０３９）組合資，貨幣資金增至３﹒２億人幣　　　　　　　　　
　　康龍化成（０３７５９）兩股東沽２％股權套１９億人幣　　　　　　　　　
　　三寶科技（０１７０８）擬底價４１２６萬人幣掛牌售信投股權　　　　　　
　　北京燃氣藍天（０６８２８）３執董離職，委２人任執董　　　　　　　　　
　　中國興業（００１３２）訂１﹒２億融資租賃，收息連費２３１７萬元　　　
　　君實生物（０１８７７）醫新冠口服藥達預設主要終點　　　　　　　　　　
　　中交建（０１８００）發２０億人幣債，票息２﹒９８％　　　　　　　　　
　　上海石化（００３３８）控股股東增持Ｈ股，最高２％股權　　　　　　　　
　　南華金融（００６１９）３４０萬元售東航（００６７０）Ｈ股料蝕４０萬元
　　北京能源（００６８６）訂售後回租，付息１７３０萬人幣　　　　　　　　
　　北控潔能（０１２５０）４月發電量同比增１４％　　　　　　　　　　　　
　　大唐新能源（０１７９８）發首期中期票據籌１０億人幣　　　　　　　　　
　　悅達（００６２９）執董蔡寶祥調職辭任於廣山獲任非執董　　　　　　　　
　　越秀交通基建（０１０５２）首發超短融券，籌５億人幣　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　雅迪（０１５８５）折讓一成配股，淨籌８﹒５７億元擴展海外業務　
　　楓葉教育（０１３１７）獨立委員會調查核數師關注事項，股份續停牌
　　九尊數字（０１９６１）表示控股權易手５名董事辭任，王樂擔任主席
　　易鑫（０２８５８）訂２﹒５億人幣保理協議，付息１０７４萬人幣　
　　高鵬礦業（０２２１２）董事變動，包雪峰接任行政總裁　　　　　　
　　帝王實業（０１９５０）夥徐州元道拓大健康產業銷售，訂備忘　　　
　　新紐科技（０９６００）２２８萬人幣增持富華孵化器１０％股權　　
　　好孩子國際（０１０８６）委蘇德揚任獨立非執董　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐美加緊監控猴痘，英國倡患者自我隔離３周
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　　　　　　　　　《匯市走勢》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐洲央行料９月底前結束負利率，歐元強勢反彈
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　　　　　　　　　　　《國務會議》　
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　　３３措施推經濟回正軌，增加退稅，減徵乘用車購置稅
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　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

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　　拜登：正考慮削減中國商品關稅
　　－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北京海淀１８００
　　餘人轉運至河北張
　　家口集中隔離　　
　　孫春蘭指採取更加
　　徹底的措施，加快
　　實現社會面清零　
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　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加密貨幣窄幅上落
　　，比特幣再次跌穿
　　三萬　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手否認董事長宿
　　華被帶走配合調查
　　，稱有自媒體惡意
　　傳播網絡謠言　　
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