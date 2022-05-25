《日出而作》Ｓｎａｐ創單日最大跌幅拖累科技股，納指挫２７０點

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
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紐約道瓊斯 ３１９２８﹒６２ 升 ４８﹒３８ ０﹒１５
標普５００ ３９４１﹒４８ 跌 ３２﹒２７ ０﹒８１
納斯達克 １１２６４﹒４５ 跌 ２７０﹒８３ ２﹒３５
倫敦富時１００ ７４８４﹒３５ 跌 ２９﹒０９ ０﹒３９
法蘭克福ＤＡＸ １３９１９﹒７５ 跌 ２５５﹒６５ １﹒８０
巴黎ＣＡＣ ４０ ６２５３﹒１４ 跌 １０５﹒６０ １﹒６６
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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２６﹒８６，歐元兌美元
１﹒０７３３
《公司業績》
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時富投資（０１０４９）１６００萬元售東方海外股份，賺１１０萬元
時富金融（００５１０）１６００萬元售東方海外股份，收益１００萬元
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《公司資訊》
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匯控（００００５）港英再斥８５２６萬元回購１７４萬股
永勤（０８２７５）斥２０００萬元收購駿達資管及證券，另發換股債
寶新金融（０１２８２）終止售非全資附屬深圳邦凱股權，不影響營運
德林控股（０１７０９）７８５０萬元購資產管理及保險中介服務股權
實力建業（００５１９）呈請委基金資產接管人，涉未收回３０５０萬元
中國生物製藥（０１１７７）累購回２﹒６億歐元債券，佔本金３５％
協鑫科技（０３８００）考慮建議發Ａ股，應付資金需求
中信股份（００２６７）上市附屬海洋直升機４﹒８億元購６直升機
米技國際（０１７１５）夥上海才楨銷售大健康行業產品，訂框架
中國生物製藥（０１１７７）抗腫瘤藥申報治療肺癌上市獲受理
醫思健康（０２１３８）４１２５萬元購體檢服務商７５％股權
中播控股（００４７１）確認營運正常，不知股價波動原因
中國水業（０１１２９）１５９７萬元購生物質能源開發商太原圓通
康聖環球（０９９６０）１２５０萬美元認購基金，投資製藥醫療公司
南華金融（００６１９）３４０萬元售東航（００６７０）Ｈ股料蝕４０萬元
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《國企紅籌》
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國銀（０１６０６）授予哥倫比亞航空購買飛機選擇權
康華醫療（０３６８９）授銀山資本管理非全資附屬康心醫院兼認購權
中集（０２０３９）組合資，貨幣資金增至３﹒２億人幣
康龍化成（０３７５９）兩股東沽２％股權套１９億人幣
三寶科技（０１７０８）擬底價４１２６萬人幣掛牌售信投股權
北京燃氣藍天（０６８２８）３執董離職，委２人任執董
中國興業（００１３２）訂１﹒２億融資租賃，收息連費２３１７萬元
君實生物（０１８７７）醫新冠口服藥達預設主要終點
中交建（０１８００）發２０億人幣債，票息２﹒９８％
上海石化（００３３８）控股股東增持Ｈ股，最高２％股權
南華金融（００６１９）３４０萬元售東航（００６７０）Ｈ股料蝕４０萬元
北京能源（００６８６）訂售後回租，付息１７３０萬人幣
北控潔能（０１２５０）４月發電量同比增１４％
大唐新能源（０１７９８）發首期中期票據籌１０億人幣
悅達（００６２９）執董蔡寶祥調職辭任於廣山獲任非執董
越秀交通基建（０１０５２）首發超短融券，籌５億人幣
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《神州民企》
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雅迪（０１５８５）折讓一成配股，淨籌８﹒５７億元擴展海外業務
楓葉教育（０１３１７）獨立委員會調查核數師關注事項，股份續停牌
九尊數字（０１９６１）表示控股權易手５名董事辭任，王樂擔任主席
易鑫（０２８５８）訂２﹒５億人幣保理協議，付息１０７４萬人幣
高鵬礦業（０２２１２）董事變動，包雪峰接任行政總裁
帝王實業（０１９５０）夥徐州元道拓大健康產業銷售，訂備忘
新紐科技（０９６００）２２８萬人幣增持富華孵化器１０％股權
好孩子國際（０１０８６）委蘇德揚任獨立非執董
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《俄烏開戰》
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歐美加緊監控猴痘，英國倡患者自我隔離３周
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《匯市走勢》
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歐洲央行料９月底前結束負利率，歐元強勢反彈
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《國務會議》
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３３措施推經濟回正軌，增加退稅，減徵乘用車購置稅
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《大國博弈》
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拜登：正考慮削減中國商品關稅
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《新冠肺炎》
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北京海淀１８００
餘人轉運至河北張
家口集中隔離
孫春蘭指採取更加
徹底的措施，加快
實現社會面清零
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《虛幣世界》
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加密貨幣窄幅上落
，比特幣再次跌穿
三萬
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《其他消息》
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快手否認董事長宿
華被帶走配合調查
，稱有自媒體惡意
傳播網絡謠言
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