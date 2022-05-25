【阿里預測】阿里上季經調整淨利潤料跌３１％，ＣＲＭ收入恐倒退

《經濟通通訊社記者趙嘉駿２５日報道》內地疫情復燃重挫整體消費，３月份社會消費品零

售總額按年下跌３﹒５％，創近兩年最差；首季全國網上零售額３０１２０億元（人民幣．下同

），按年僅增長６﹒６％，增幅較２０２１年全年的１４﹒１％明顯放緩。電商龍頭阿里巴巴

（０９９８８）將於明日發布截至３月底的２０２２財年第四季業績，在宏觀疲弱、疫情、地緣

局勢等夾擊下，市埸料其業績將繼續承壓。

綜合券商預測，阿里第四季收入料介乎２１８６﹒３６億元至１９０９﹒４２億元，中位數

為１９９９﹒３９億元，較去年同期增長約６﹒７％；經調整淨利潤中位數料為１８２﹒０３億

元，按年倒退３０﹒６％。



＊疫情、俄烏衝突物流堪憂，大行看淡客戶管理表現＊



多家券商報告在預測阿里上季業績時，都關注疫情對集團供應物流和消費情緒的影響。大和

的研究報告直言，阿里上季度可能是最具挑戰性的季度之一，由於Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情造成的物

流中斷，預計該季度的客戶管理（ＣＲＭ）收入將按年下降２％。此外，國際商務業務尤其是

ＡｌｉＥｘｐｒｅｓｓ，需面對俄烏局勢導致的海外供應受阻，預料上季國際商務收入按年將只

增長７％，對比第三財季增幅達１８％。

中信里昂預料，阿里第四季收入將按年增長６﹒５％至１９９６億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ

下挫４１％至１３３億元；期內，客戶管理收入料下跌１％，阿里雲業務收入則按年增２０％。

其報告又提到，內地防控措施嚴重影響了庫儲和運輸，牽涉上季約兩個星期，但對截至６月底止

２０２３財年第一季的影響則更長。



＊瑞銀下調阿里上季收入預測，冀與監管談判進度成催化＊



瑞銀指出，除了疫情因素，也考慮到阿里面對自去年以來的監管和宏觀影響，下調其第四季

收入預測１﹒９％，將２０２３財年收入預測下調３﹒５％；但下調集團的經營支出預測，指有

信心集團能削減成本，尤其是關注國內低線城市的效率提升、社區團購和按需配送計劃。

該行對阿里前景仍感樂觀，指隨著今年稍後時間消費復甦，預計營收和利潤增速將加快。而

監管機構之間的ＡＤＲ上市談判取得任何積極成果，以及在較小程度上將阿里巴巴的香港上市轉

變為主要上市，都可能成為額外的催化劑。鑑於２０２２及２３年市盈率為１０倍及９倍，認為

風險回報具有吸引力。

中金的報告則維持阿里２０２２財年收入和盈利預測，但３月以來內地疫情及防控升級對物

流履約、供應鏈和消費者端都造成較大衝擊，預計集團４月銷售額將按年下跌，將阿里２０２３

財年收入和非通用會計準則淨利潤預測均下調２％，分別至９１８１億元和１３３１億元。中金

又關注阿里此前公布的「６１８」購物節助力商家舉措，指其雖然可能短期影響平台的利益，但

有利於商家的恢復和消費者信心的建立。



＊巴克萊預料阿里巴巴來季收入有望回復增長＊



展望２０２３財年第一季，巴克萊指，儘管３月末和４月初業務急劇下滑，但對來季表現過

度謹慎仍為時過早，相信地方政府將很快推出各種刺激消費的計劃，類似於北京地方政府近期向

居民發放優惠券，用於在幾個線上平台上購買電子產品的舉措。剔除近期上海和中國其他地區封

控帶來的負面影響，２０２３財年的利潤率應該會回升，強調阿里仍是行業首選。

