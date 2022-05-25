《運籌帷幄－梁業豪》對港股中期後市的憂處

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向淡和顯著向淡。本周過了兩個交易日後，恒指陰陽燭周線圖上呈現的為長身軀的陰燭。形勢上

與上周長身軀的陽燭相比，反映出好友無力再攻，並已被淡友擊退。這肯定不是一個好的現象，

因市況往下突破本月中旬低位的機會已告增大。事實上，「一浪低於一浪」的向淡局勢至今仍在

影響投資者的入市意欲。因他們對後市的表現不感樂觀。

自去年２月中旬恒指高見３１１８３後，淡友完全控制了局勢；好友每次反攻，都是失敗而

回。於市況正式轉好前，本欄認為中長線投資者應繼續只以部分資金應市，切忌急於全情投入。

從另一個較為樂觀的角度來看，恒指早已於３月中旬在１８２３５找到中期跌浪底，現正處於中

期新升浪的初期。當然，大市剛從跌轉升，投資者的應市信心並未回復，市況不時呈現明顯的沽

壓，是可以理解的。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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