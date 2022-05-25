  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》對港股中期後市的憂處

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向淡和顯著向淡。本周過了兩個交易日後，恒指陰陽燭周線圖上呈現的為長身軀的陰燭。形勢上
與上周長身軀的陽燭相比，反映出好友無力再攻，並已被淡友擊退。這肯定不是一個好的現象，
因市況往下突破本月中旬低位的機會已告增大。事實上，「一浪低於一浪」的向淡局勢至今仍在
影響投資者的入市意欲。因他們對後市的表現不感樂觀。
　　自去年２月中旬恒指高見３１１８３後，淡友完全控制了局勢；好友每次反攻，都是失敗而
回。於市況正式轉好前，本欄認為中長線投資者應繼續只以部分資金應市，切忌急於全情投入。
從另一個較為樂觀的角度來看，恒指早已於３月中旬在１８２３５找到中期跌浪底，現正處於中
期新升浪的初期。當然，大市剛從跌轉升，投資者的應市信心並未回復，市況不時呈現明顯的沽
壓，是可以理解的。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話24/05/2022
美或減對華關稅　東方海外逆市再創新高
人氣文章中國故事24/05/2022
《神州經脈》國務院推33項舉措救經濟　近百億外資撤A場再震盪
人氣文章財經熱話24/05/2022
【削減關稅】潘鐵珊推介四隻受惠股　耐世特接近上車位！
人氣文章財經熱話24/05/2022
息升叠加摩通唱好美經濟　美銀行股大漲　匯控渣打密密回購逆市穩升
人氣文章FOCUS24/05/2022
【FOCUS】12國響應IPEF　美冀成「標準」制定者
人氣文章財經熱話24/05/2022
【減購置稅】比亞迪逆同業跌　譚朗蔚：仍屬首選！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金