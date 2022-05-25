《星級輪證－鍾宛婷》港股兩萬關爭持，三大板塊跑贏大市

《星級輪證》隔晚（２４日）美股繼續波動，港股兩日挫逾６００點，今早（２５日）於兩

萬點關口好淡爭持，藍籌股之中，唯匯控（００００５）表現較為亮麗，一枝獨秀抽升３％支撐

大市。近日拜登鬆綁關稅刺激銀行股向好，同時市場持續關注外圍加息步伐，銀行股或在加息周

期間受惠。最新歐央行亦為加息鋪路，行長拉加德預計第三季底結束８年的負利率時代，留意美

聯儲將於周三公布上月議息紀錄，並關注聯儲局主席鮑威爾講話。匯控持續進行回購，早上開市

重返５０元，向上觸及５０天線後升幅收窄，如果投資者看好匯控可留意認購證１５８０９；相

反若看淡可留意認沽證 １６１４２；若同業追落後可留意中銀（０２３８８）認購證

１４１１２：



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匯豐購１５８０９： 行使價５８﹒０５港元 到期日２０２２年１０月 有效槓桿約８﹒９倍

匯豐沽１６１４２： 行使價４０﹒８３港元 到期日２０２２年０９月 有效槓桿約７﹒６倍

中銀購１４１１２： 行使價３６﹒４１港元 到期日２０２２年０９月 有效槓桿約１２﹒１

倍

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近日車股、煤股亦跑贏大市，日前國務院促穩經濟措施，除了提出減徵６００億部分乘用車

購置稅，亦有提及保能源政策，車股、煤股昨日應聲急彈，今日仍能保守強勢，如果投資者看好

上述板塊，可留意以下認購證輪選擇：



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車股：

吉利購２８１０５： 行使價１８﹒０２港元 到期日２０２２年０９月 有效槓桿約５﹒３倍

長汽購１３０２３： 行使價１８﹒０２港元 到期日２０２２年１０月 有效槓桿約４﹒２倍

比迪購１４４０１： 行使價３００﹒２港元 到期日２０２２年０７月 有效槓桿約７﹒１倍

煤股：

兗煤購２８７１２： 行使價２８﹒５港元 到期日２０２２年０９月 有效槓桿約４倍

神華購１３９７７： 行使價３２﹒６港元 到期日２０２２年１１月 有效槓桿約４﹒７倍

比迪、兗煤淡倉精選：

比迪沽１１２６９： 行使價１４６﹒８８港元 到期日２０２２年１０月 有效槓桿約３﹒４

倍

兗煤沽２５０４９： 行使價１６﹒８８港元 到期日２０２２年０８月 有效槓桿約３﹒７倍

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《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



＊筆者持有匯控



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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