《缸邊隨筆－石鏡泉》中美貿易關稅戰

《缸邊隨筆》昨日（２４日）３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：１４；下跌板塊：１９。



至４：３０收，上升板塊：９；下跌板塊：２４。



前市恒指收：２０４７０﹒０６。



昨市恒指收：２０１１２﹒１０，跌３５７﹒９６。



前市期指收：２０４１９。



昨市期指收：２０１１４，跌３０５。



前市低水：５１；昨市高水：２。



前市大市成交：１０５１﹒３億元。



昨市大市成交：１１３６﹒３９億元，增８５﹒０９億元。



前市期指成交：９４６１９張。



昨市期指成交：１１０４５０張，增１５８３１張。



中美這兩年來在經濟上打了兩場戰：一是貿易戰，一是關稅戰。



此兩戰一開，世界經濟傳媒就各自開出了預測，基本上，他們都看中國必輸，兩年下來怎了

？



先要將此中美經濟戰分開成兩戰來看。



在貿易戰方面，美國是殺敵一千自損八百，因為美國禁止對中國輸出某些產品，如芯片、半

導體、高尖端科技產品等。中國沒有了這些美產品，在部分行業上是真苦了，如華為、中芯國際

（００９８１）、中通等。



不過這些中國公司苦，之前向這些中國公司輸出產品的美國公司也苦，因為他們無生意做，

世界其他市場不太用得上他們的產品。



但在關稅戰方面，美國就輸得一敗塗地，因為中國廠家是以離岸價（ＦＯＢ）或出廠價賣貨

，運費、關稅、保險都是由美國入口商付，因此美政府加徵的關稅都是由這些美國入口商即消費

者付，這便加重了美通脹壓力。



目前美通脹高企，怎辦？只好找藉口減關稅，外貿部長戴琪反對必無力，因為民主黨在１１

月的中期選舉要選票。



但另方面為免被反華者詬病，或許可以學制裁俄羅斯一樣，不准奏柴可夫斯基的《

１８１２Ｏｖｅｒｔｕｒｅ》時，就不准奏《梁祝》好了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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