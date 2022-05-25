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25/05/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》中美貿易關稅戰

　　《缸邊隨筆》昨日（２４日）３３板塊升跌情況：
　
　　迄１２：３０，上升板塊：１４；下跌板塊：１９。
　
　　至４：３０收，上升板塊：９；下跌板塊：２４。
　
　　前市恒指收：２０４７０﹒０６。
　
　　昨市恒指收：２０１１２﹒１０，跌３５７﹒９６。
　
　　前市期指收：２０４１９。
　
　　昨市期指收：２０１１４，跌３０５。
　
　　前市低水：５１；昨市高水：２。
　
　　前市大市成交：１０５１﹒３億元。
　
　　昨市大市成交：１１３６﹒３９億元，增８５﹒０９億元。
　
　　前市期指成交：９４６１９張。
　
　　昨市期指成交：１１０４５０張，增１５８３１張。
　
　　中美這兩年來在經濟上打了兩場戰：一是貿易戰，一是關稅戰。
　
　　此兩戰一開，世界經濟傳媒就各自開出了預測，基本上，他們都看中國必輸，兩年下來怎了

　
　　先要將此中美經濟戰分開成兩戰來看。
　
　　在貿易戰方面，美國是殺敵一千自損八百，因為美國禁止對中國輸出某些產品，如芯片、半
導體、高尖端科技產品等。中國沒有了這些美產品，在部分行業上是真苦了，如華為、中芯國際
（００９８１）、中通等。
　
　　不過這些中國公司苦，之前向這些中國公司輸出產品的美國公司也苦，因為他們無生意做，
世界其他市場不太用得上他們的產品。
　
　　但在關稅戰方面，美國就輸得一敗塗地，因為中國廠家是以離岸價（ＦＯＢ）或出廠價賣貨
，運費、關稅、保險都是由美國入口商付，因此美政府加徵的關稅都是由這些美國入口商即消費
者付，這便加重了美通脹壓力。
　
　　目前美通脹高企，怎辦？只好找藉口減關稅，外貿部長戴琪反對必無力，因為民主黨在１１
月的中期選舉要選票。
　
　　但另方面為免被反華者詬病，或許可以學制裁俄羅斯一樣，不准奏柴可夫斯基的《
１８１２Ｏｖｅｒｔｕｒｅ》時，就不准奏《梁祝》好了。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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