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即市新聞

25/05/2022 09:05

《專家之言－何志銘》港股仍受困疫情加息等因素，料維持區間上落

　　《專家之言》外圍急升港股不領情反而倒跌，昨（２４日）港股向下低開４９點，初段曾倒
升過３９點見２０５０９點，其後再大插，以ＡＴＭ為首的重磅科技股沽壓加劇，走勢急轉直下
弱過藥煲無眼睇，尾市曾跌４８０點一度低見１９９８９點。大市全日跌３５７點或１﹒７５％
，收２０１１２點，國指跌１３９點或１﹒９８％，收６８８３點，恒生科技指數跌１４５點或
３﹒４８％，收４０３２點。大市全日成交金額１１３６﹒３９億元。滬、深港通南下交易分別
淨流入１９﹒０２億及３﹒８４億元人民幣。

＊連串好消息也推不起，成交偏弱難大升＊

　　全球新冠疫情未可控，再來出現猴痘蔓延，美國加息，加上環球小麥庫存劇減至災難邊緣，
可謂雪上加霜。雖然美國總統拜登近日放口風考慮放寬對華關稅政策，內地宣布減徵部分乘用車
稅６００億元人民幣，及另外上周五（２０日）把５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下調
０﹒１５厘，至４﹒４５厘（放水），似乎連串相關訊息都推不起港股，成交仍然偏弱已難令港
股大升。恒指維持區間上落，上方阻力在５０天線（即約２０９００點）水平，下方支持位在
１９６００點。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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