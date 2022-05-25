《專家之言－何志銘》港股仍受困疫情加息等因素，料維持區間上落

《專家之言》外圍急升港股不領情反而倒跌，昨（２４日）港股向下低開４９點，初段曾倒

升過３９點見２０５０９點，其後再大插，以ＡＴＭ為首的重磅科技股沽壓加劇，走勢急轉直下

弱過藥煲無眼睇，尾市曾跌４８０點一度低見１９９８９點。大市全日跌３５７點或１﹒７５％

，收２０１１２點，國指跌１３９點或１﹒９８％，收６８８３點，恒生科技指數跌１４５點或

３﹒４８％，收４０３２點。大市全日成交金額１１３６﹒３９億元。滬、深港通南下交易分別

淨流入１９﹒０２億及３﹒８４億元人民幣。



＊連串好消息也推不起，成交偏弱難大升＊



全球新冠疫情未可控，再來出現猴痘蔓延，美國加息，加上環球小麥庫存劇減至災難邊緣，

可謂雪上加霜。雖然美國總統拜登近日放口風考慮放寬對華關稅政策，內地宣布減徵部分乘用車

稅６００億元人民幣，及另外上周五（２０日）把５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下調

０﹒１５厘，至４﹒４５厘（放水），似乎連串相關訊息都推不起港股，成交仍然偏弱已難令港

股大升。恒指維持區間上落，上方阻力在５０天線（即約２０９００點）水平，下方支持位在

１９６００點。《獨立股評人 何志銘》



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