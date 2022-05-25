《盤後部署》Ａ股造好力撐港股，匯控受制５１元追入前宜先觀望

《經濟通通訊社２５日專訊》美國５月Ｍａｒｋｉｔ ＰＭＩ顯示經濟擴張速度減慢，加上
社交平台Ｓｎａｐ大跌拖累納指下挫，隔晚美股偏軟。今早港股科技股普遍低開，但網易
（０９９９９）及快手（０１０２４）昨日公布首季業績未如預期般差，分別平開及高開近４％
，兩股全日有支持，最終網易收升３﹒０５％，報１５５﹒６元；快手升５﹒３７％，報
６６﹒７５元。
隔晚匯控（００００５）ＡＤＲ較上日收市價升近４％，因日前歐洲央行行長拉加德預期該
行將於７月開始加息，並可能將於第三季結束前脫離負利率，匯控今早急飆約３％突破５０元水
平，全日維持相約水平，終場收報５０﹒９５元，升３﹒１４％。
此外，中海油（００８８３）Ａ股超額配股３﹒９億股多籌逾４２億人幣，紐約期油於亞洲
交易時段期間重返１１０美元水平，三桶油升幅持續擴大，最終三股皆收升約２％。
港股全日走勢反覆，尾市美團（０３６９０）突獲大量買盤湧入，一度急拉恒指升超過
２００點，恒指最終收報２０１７１，升５９點或０﹒２９％，主板成交１０３４﹒１０億元。
國企指數報６８９８，升１５點或升０﹒２２％。科技指數報４０４３，升１１點或升
０﹒２８％。
Ａ股方面，中央召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，敦促各地抓緊出台穩經濟政策，Ａ股
收復昨日跌勢，上證綜合指數重返三千一，報３１０７，升３６點或１﹒１９％，成交
３４２３﹒２２億元人民幣。深證成份指數報１１１４３，升７７點或０﹒７０％，成交
４１９８﹒３０億元人民幣。
＊措施成效還望銷售數字＊
港股成交維持低迷，今日總成交僅１０３４億元，較上日少逾１００億元，顯示資金信心仍
然偏弱。儘管買沽比率達５９比４１，反映大戶主動買盤積極，但成交額不足仍難以反映恒指能
守穩兩萬點大關的支持。中長線方面，雖然中央已逐步提高出台刺激經濟措施的密度和力度，但
資金信心與措施未必成正比，中央與市場有可能形成「神女有心，襄王無夢」局面，股市亦只能
空有炒風。故未來實際的經濟數據，如貸款數據，以及零售企業、房企等每月公布的銷售數字，
才能真正反映刺激經濟措施的成效，目前對經濟措施的炒作仍似是空中樓閣。
匯控突飆超過３％，曾上試五十天線及逼近一百天線，但收市前於５１元關仍有較大阻力，
收報５０﹒９５元。匯控今日呈十字星形態收市，而且上影線較長，反映５１元以上仍有較重沽
壓。本月初匯控亦曾挑戰５１元水平，但同樣難以企穩。預料匯控將於５１元爭持一段時間，投
資者宜觀望一、兩日，待確認５１元的下方支持力充足後再入手。（ｈｃ）
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