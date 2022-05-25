《政經范局－范強》龍蝦大敗核潛艇

《政經范局》喬幫主君臨東京，連場經濟布局，安全對話，群雄赴會好不熱鬧。可惜美中不

足，沒有了老友計莫里森（Ｓｃｏｔｔ Ｍｏｒｒｉｓｏｎ）作陪。往日把酒當歌，擊掌為盟，

共謀大事的豪情壯志頓成追憶，代之而來的是澳洲新任總理阿爾巴內塞（Ａｎｔｈｏｎｙ

Ａｌｂａｎｅｓｅ）。所謂花無百日紅，人事難長久，一場飯局如此這般頓成變局。



這場特選韓、日的亞洲精品之旅，拜登居然要招呼兩位全新的國家領導人。在南韓，可憐他

錯把尹錫悅（Ｙｏｏｎ Ｓｕｋ－ｙｅｏｌ）總統諗成了文在寅（Ｍｏｏｎ Ｊａｅ－ｉｎ）。

到東京，單是名字的長度和音節，阿爾巴內塞就已經比莫里森「複雜多變」得太多。所以把事情

講得簡單點 龍蝦先生取代了核潛艇先生，自己到東京來了。



＊潛艇誠可貴，龍蝦價更高＊



民調不是說雙方只差兩、三個百分點，怎的核潛艇居然就讓龍蝦打慘啦？因為龍蝦朋友多啊

－ 例如葡萄酒、木材、糖、銅、大麥、煤炭，哪一路不是滿滿的「苦大仇深」，足以發動一

場「七雄蕩寇」之選戰？



與此相比，核潛艇縱使暗藏多少神機秒算，卻是草民看不到也摸不著的。當然，這種事情草

民也不是沒見過，北韓不也常射嗎？可人家只是為了換口糧，你是拿來放煙花？核潛艇不能當飯

吃，阿爾巴內塞恐怕都要以此為鑑。



但因此認定草民內心不喜歡核潛艇那又錯了，草民的思緒哪有那麼單純？莫里森與阿爾巴內

塞選前民調支持率接近，說明不少草民的內心還是憧憬十全武功的，只不過在現實的世界要二選

一的話，大部分人在投票時理性回歸，最終還是揀了龍蝦。



所以北京暫時也只是冷冷的聽其言觀其行，搞不好阿爾巴內塞坐穩椅子，一開口龍蝦與核潛

艇全部都要。一如特朗普換走奧巴馬，拜登又換走特朗普，要的東西只會「竹子開花節節高」，

哪有自願幫你省心的？



＊才吞俄油氣，又食美日餐＊



所以阿爾巴內塞也照舊「急急腳」赴東京，參加「四方安全對話」峰會。作為領袖圈新丁，

他算是相對幸運，因為赴會前可以參照「學長」尹錫悅如何交學費。尹學長當選才數小時就和喬

幫主通上電話，而且幫主還破格先到首爾，再訪東京。



照常理，尹學長應該青雲直上，「飲得杯落」？不料幫主居然連他的名字都還沒有記住，白

宮更是一盆冷水澆下來，四方對話原來是並沒有他份兒的。



輪到阿爾巴內塞漏夜趕科場，一待四方領袖坐定，他耳邊響起幫主的聲音：「你剛上任就飛

到這，如果你現在睡著了，那也沒事。」言外之意，現在可以當你不存在，但將來睡醒了，終歸

是要記住你出自五眼名門。



幫主諄諄善誘之時，東方莫迪老仙氣定神閒安坐會堂之上。真箇是你當總理、他當總理，你

看人家？才吞俄油氣，又食美日餐！新總統、新總理們，何不向此得道高人好好學習一番？



《經濟通通訊社評論員 范強》

