  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2022 18:02

《台股攻略－黃振宇》電子股領漲，台股重上萬六點

　　《台股攻略》無懼美股下挫，台股今日（２５日）由電子股領漲，航運股亦普遍上揚，指數
最多升過２００點，惟金融股回落，指數升幅收窄，最終收１６１０４點，升１４０點，三大法
人合計淨買入８１﹒９６億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股回勇，台積電收５２４元，升０﹒８％；聯發科收８４３元，升１﹒６％；大立
光、日月光投控、瑞昱、國巨、華碩及台達電均升超過１％。此外，鴻海近期布局電動車業務，
將擴大汽車組件出貨，其股價收１０９﹒５元，升１﹒４％；陽程及正達紛紛漲停，廣宇升
６﹒８％，乙盛－ＫＹ升４﹒２％，其他鴻海集團股包括鴻準、樺漢、位速及臻鼎－ＫＹ均升
１﹒５％至３﹒２％。印刷電路板（ＰＣＢ）股獲資金追捧，嘉聯益漲停，收２２﹒０５元；欣
興升４﹒４％，燿華、華通、景碩、精成科、泰詠及柏承均升１﹒４％至２﹒５％。再生晶圓廠
的昇陽半導體漲停，收６６﹒２元，創兩年新高；中砂升７﹒１％，辛耘升２﹒９％。航運股方
面，航空雙雄表現強悍，長榮航升５％，華航亦升３﹒３％；航運三雄表現則相對平淡，陽明升
１﹒６％，長榮升０﹒７％，萬海跌０﹒６％。金融股表現疲軟，開發金跌２﹒５％，新光金、
上海商銀、國泰金、元大金及富邦金均跌超過１％。醫材廠泰博董事長陳朝旺股東會後宣布，快
速篩檢試劑再降價，原訂每劑１７０元，調整後為每劑１５０元，目標要降至百元左右，但隨著
產能提升而規模放大，集團全年毛利率上望５５％，淨利率４０％至５０％，可望雙創新高。
　　台股近期在１６０００點徘徊，料技術上逐漸築底，而本周投資圍繞上海逐步放寬封控管制
，電動車供應鏈問題緩解及台北舉行的國際電腦展等主題，建議留意相關概念的半導體權值股及
汽車組件等股份。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事25/05/2022
《神州經脈》中美審計磋商撲朔迷離　國務院開大會穩經濟A場收升
人氣文章財經熱話25/05/2022
【內房困局】人行銀保監部署加大信貸支援　惟大行紛唱淡內房升唔起
人氣文章財經熱話25/05/2022
【阿里預測】阿里上季經調整淨利潤料跌31%　CRM收入恐倒退
人氣文章財經熱話25/05/2022
快手網易季績勝預期　大行降目標價無阻股價造好
人氣文章FOCUS25/05/2022
【FOCUS】央媽促提升「政治站位」　穩經濟近「震撼彈」關口
人氣文章財經熱話25/05/2022
中概股退市風波未見轉機 恒指維持兩萬點水平上落
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金