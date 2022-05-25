《台股攻略－黃振宇》電子股領漲，台股重上萬六點

《台股攻略》無懼美股下挫，台股今日（２５日）由電子股領漲，航運股亦普遍上揚，指數

最多升過２００點，惟金融股回落，指數升幅收窄，最終收１６１０４點，升１４０點，三大法

人合計淨買入８１﹒９６億元（新台幣．下同）。

電子權值股回勇，台積電收５２４元，升０﹒８％；聯發科收８４３元，升１﹒６％；大立

光、日月光投控、瑞昱、國巨、華碩及台達電均升超過１％。此外，鴻海近期布局電動車業務，

將擴大汽車組件出貨，其股價收１０９﹒５元，升１﹒４％；陽程及正達紛紛漲停，廣宇升

６﹒８％，乙盛－ＫＹ升４﹒２％，其他鴻海集團股包括鴻準、樺漢、位速及臻鼎－ＫＹ均升

１﹒５％至３﹒２％。印刷電路板（ＰＣＢ）股獲資金追捧，嘉聯益漲停，收２２﹒０５元；欣

興升４﹒４％，燿華、華通、景碩、精成科、泰詠及柏承均升１﹒４％至２﹒５％。再生晶圓廠

的昇陽半導體漲停，收６６﹒２元，創兩年新高；中砂升７﹒１％，辛耘升２﹒９％。航運股方

面，航空雙雄表現強悍，長榮航升５％，華航亦升３﹒３％；航運三雄表現則相對平淡，陽明升

１﹒６％，長榮升０﹒７％，萬海跌０﹒６％。金融股表現疲軟，開發金跌２﹒５％，新光金、

上海商銀、國泰金、元大金及富邦金均跌超過１％。醫材廠泰博董事長陳朝旺股東會後宣布，快

速篩檢試劑再降價，原訂每劑１７０元，調整後為每劑１５０元，目標要降至百元左右，但隨著

產能提升而規模放大，集團全年毛利率上望５５％，淨利率４０％至５０％，可望雙創新高。

台股近期在１６０００點徘徊，料技術上逐漸築底，而本周投資圍繞上海逐步放寬封控管制

，電動車供應鏈問題緩解及台北舉行的國際電腦展等主題，建議留意相關概念的半導體權值股及

汽車組件等股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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