《炒股戰記－施富》魚缸反彈空間唔多？今次揀車股同光伏股！

《炒股戰記》兩個禮拜又過去，魚缸由１０號低位１９１７８反彈到２０號高位２０７９４

，呢度都升咗超過１５００點，近三日有啲回落，雖然１０天線有上升趨勢，但２月尾開始已經

三次挑戰５０天線失敗，似乎呢條平均線會係幾大阻力，富仔相信魚缸嚟緊再向上彈嘅空間唔多

。

畢竟，今年以嚟大部分日子嘅成交都係千幾億鬆啲，美國又話中概股會計監管上「仍存在重

大問題」，即使劉鶴早排放風話支持平台經濟健康發展，又有傳汽車下鄉即將出台，對魚缸都唔

係好大幫助。富仔覺得，內地疫情、俄烏局勢、加息問題同中美博奕仍然係關注點，中概股炒下

波幅算喇。



＊美團、吉利成功食胡＊



睇番個倉先，美團（０３６９０）升到近１８０銀附近真係有啲阻力，富仔喺１７５銀就食

胡，沽咗７００股，計番都有２０幾蚊升幅，盈利都算唔錯，至於剩低嘅３００股就睇２００銀

，總之跌穿１３０銀就止蝕喇。

另外，吉利（００１７５）橫行完一輪，因為近期有唔少有利車股嘅政策出台，股價由上兩

個星期開始突破橫行區，終於升到上１４銀嘅目標，富仔將５０００股全部沽出，並且會換馬，

陣間再講。



＊比亞迪初步目標２８６銀＊



今次富仔個倉加咗兩隻股票，第一隻係比亞迪（０１２１１）。作為新能源車嘅龍頭，比亞

迪嘅基本面比起其他車股都好啲。只係講４月份新能源車銷量按年升３﹒１３倍，受疫情影響之

下都仲有咁嘅表現，已經好唔話得。根據中國汽車工業協會統計分析，今年頭四個月汽車銷量排

名前十位嘅企業合共銷售６５９﹒４萬架車，同舊年同期相比，比亞迪銷量增速依然最明顯，另

外除咗廣汽同奇瑞之外，其他企業都呈下降，已經反映比亞迪係幾咁硬淨。

即使比亞迪早排受到長沙車廠受污染嘅事件影響，一度要停產，但係據內地傳媒引述比亞迪

長沙廠區附近嘅中建嘉同城業主處報道，相關部門已經喺小區安裝ＶＯＣｓ（揮發性有機物）在

線監測系統，以檢測小區環境狀況，相信對公司生產唔會造成嚴重影響。更何況，阿爺宣布減徵

部分乘用車稅６００億人仔，呢個政策相信對汽車業有好大刺激，比亞迪又作為行內龍頭之一，

買落都會安心啲丫。

睇番日線圖，股價自從突破４月份到５月初嘅阻力位２４４銀水平ｋｅｅｐ到個升勢，１０

天、２０天同５０天線都向上行，近日升到最高２７４﹒８銀後就有少少回落，但富仔相信比亞

迪走勢上仍然ｏｋ，早排升咗咁多，依家估會整固下再升。我喺２５２﹒２銀買咗２０００股，

如果用黃金比率回調，由舊年全年高位３２４﹒６銀向下量度到今年低位１６５銀，第一個目標

會係０﹒７６４倍反彈位２８６銀附近，到價會沽１０００股，剩低５００股就睇３２０銀水平

。



＊信義玻璃短線目標２０﹒５銀＊



第二隻係信義玻璃（００８６８）。身為光伏股之一，有望受惠於國策。國家發展改革委、

國家能源局印發嘅《「十四五」現代能源體系規劃》提到，全面推進風電同太陽能發電大規模開

發同高質量發展，優先就地就近開發利用，加快負荷中心同周邊地區分散式風電，同分布式光伏

建設，推廣應用低風速風電技術。嚟緊碳中和會成為全球趨勢，光伏股中長線嘅前景都樂觀嘅。

如果對比同系嘅信義光能（００９６８），大家都係光伏股。當然，從股價嚟講，信義光能

會比較抵買啲，但股價近期喺１４銀有啲阻力，現價買入唔太值博。同埋，信義光能預期周息率

只有約２厘，信義玻璃反而有約６厘預期周息率，攞嚟收息都唔錯。

信義玻璃股價近期走勢都唔錯。自從由４月２６號低位１５﹒９４銀反彈之後，股價就維持

一段唔錯嘅升勢。依家仍然企穩喺１０天同２０天線之上，而呢兩條線升勢仲未放緩，ＭＡＣＤ

保持牛差距，短線仲可以博佢繼續上。富仔喺１９﹒１４銀買咗４０００股，短線目標２０﹒５

銀附近，到價會沽３０００股，剩低１０００股就會睇２２銀附近。





沽出之股份及收益（虧損）

股份 股數 平均買入價（元） 平均賣價（元） 收益（虧損）（元）

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美團 ７００股 １５１﹒００ １７５﹒００ １６８００

（０３６９０）

吉利 ５０００股 １２﹒００ １４﹒００ １００００

（００１７５）

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套現：１９２５００元



模擬投資組合

股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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電盈 １００００股 ４﹒０３ ４﹒３０ ４３０００

（００００８）

領展 １０００股 ６２﹒５０ ６９﹒７５ ６９７５０

（００８２３）

微創機器人 ５００股 ２３﹒５０ ２１﹒１５ １０５７５

（０２２５２）

中國中鐵 ５０００股 ５﹒４０ ５﹒３８ ２６９００

（００３９０）

港鐵 ２０００股 ４２﹒００ ４３﹒４０ ８６８００

（０００６６）

美團 ３００股 １５１﹒００ １５９﹒７０ ７９８５０

（０３６９０）

比亞迪 ２０００股 ２５２﹒２０ ２６１﹒２０ ５２２４００

（０１２１１）

信義玻璃 ４０００股 １９﹒１４ １９﹒１６ ７６６４０

（００８６８）

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股票市值 ： ９１５９１５元

剩餘現金 ： ８２７９０元

組合淨值 ： ９９８７０５元



＊ 數據截至５月２５日收市

