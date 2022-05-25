《談國論企－黎偉成》亞洲股市普挫恐美惡搞局亂

《談國論企》亞洲及歐洲主要股市於２０２２年５月２４日先後大跌，乃對美國總統拜登先

後訪問南韓、日本等地的直接反應。市場顯然對「陰毒王」拜登遠道而來，明目張膽地惡意分化

亞洲各地，特別是進一步全面圍堵中國，企圖以略奪式謀取美國更大利益，深表恐懼和不滿。美

國強化在歐亞等地作惡搞亂局，強逼各國「選邊站」，引發的惡感日甚，相信美國最終反而要「

靠邊站」。中國在國際政經採取多邊、合作和共享政策，得道多助。



＊美國人分化亞洲選邊站最終會自取其辱＊



不僅香港、滬深等中國三大股市，東京、首爾、新加坡和澳洲等亞洲主要股市，皆於５月

２４日都出現不同程度的向下調整，而緊接著的倫敦、法蘭克福、巴黎等歐洲股市亦齊告走低，

與紐約市三大指數僅反覆以應相背馳，而這正正是拜登於２３日在日本東京搞個所謂「印太經濟

框架」ＩＰＥＦ之局，故可解讀為亞、歐等地的股市對美國新搞之局有相當負面的反應，而估計

美國會有利，故美股跌後反覆而已。

要指出的重點，乃「陰毒王」拜登霸道地單方弄出來的所謂「印太經濟框架」，沒有具體、

詳細的條款和條文，而最引人以反感的當然是（一）白宮官員表示與會的１３國要圍繞貿易、供

應鏈、基建和氣候變化、稅收和反腐等四大議題展開「協商」，以敲定ＩＰＥＦ具體規則、如何

執行、接納新成員章程等細節，為甚麼你美國人提出的「倡議」，只得「框架」，一點內容都沒

有，空槍上陣？實際的惡謀，因（１）拜登早已明言此為「中國以外的選項」，即要「孤立」甚

至圍堵中國。

和（２）「陰謀」乃ＩＰＥＦ的「框架」，並不是全面的經濟合作，只是美國需要的選項，

解決美國人現下所面對的重大問題，特別是無應鏈的問題，而「貿易」，就是要排除中國的「貿

易」，美國人會對亞洲諸國會減低輸美的稅率嗎？亞洲需要美國「指導」作出「反腐」嗎？美國

人有錢支持亞洲基建嗎？美國已退出巴黎協定拒改善氣候變化！凡此，都是明刀明槍的要在亞洲

搶東西，搞分裂，惡意凶凶！

由是（二）有份參與ＩＰＥＦ啟動會議的的１３個國家，引人發笑的是（Ｉ）以視頻連線形

式「出席」的國家代表，有文萊、印尼、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國、越

南等，佔絕大多數，為甚麼與日本頗有咫尺之遙的距離，也不赴東京？可在相當程度反映出拜登

連親自走訪亞洲之冷遇！此乃東盟諸國首腦赴美所遭惡待的一個擲地有聲的反應。

尤其是（ＩＩ）以東盟為主的亞洲國家，與中國的政治經貿關係相當密切。特別是東盟與中

國的雙邊貿易已成為中國最大的貿易夥伴，難解難離，並可見之於中國海關總署的最新數據：中

國對東盟的進出口貿易於２０２２年１－４月累計１﹒７２萬億元人民幣，同比增長２７﹒６％

，佔中國整體進出口比重１４﹒８％和位例第一，超越歐盟、美國，而東盟對華的出口達７，

６５０﹒５億元人民幣和增長２５﹒９％，有誰可以替代對華貿易？



＊中國警告美國佬續搞台獨會有難以挽回後果＊



至於（ＩＩＩ）赴日出席會議的印度總統莫迪、澳洲新總理阿爾巴內塞，只是要出席所謂美

日印澳的「四邊機制」「會議」，不得不現身。此可見拜登此番赴亞洲，大有舉步維艱之慘痛現

實衝擊！

更重要的，是（三）誰都知道反華制華甚至攬炒中國，是美國民主、共和兩黨的「共識」，

而拜登２０２２年初以挑釁、造假、恐嚇等卑鄙推手弄出來的烏克蘭亂局，目的明明是要對「不

同意識形態」的俄羅斯及其總統普京拉下馬，緊接著便是中國，並可見之於美國佬近期屢屢支持

「台獨」份子，甚至夾台成世界衛生組織之觀察員，步步挑戰中國主權和底線。

中國外交部發言人汪文斌於５月２４日警告拜登等廝「如果（美國）在（涉台的中國主權問

題）錯誤道路上走下去，將會造成中美關係難以挽回的後果，最終也使美國付出難以承受的代價

」，拜登會聽到嗎？拜登從來就是「正面」的講，做的絕對相反。

正正因為美國佬在俄烏挑起戰事添油加火，而非謀和平談判之道，故亞洲一眾國家顯然擔心

美國人亦會在亞洲弄一個戰場，破壞亞洲的繁榮安定，是為亞洲主要股市於５月２４日全面下跌

之因。美國人不得人心，由是可見一斑！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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