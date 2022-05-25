  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2022 09:23

《中概異動》快手高開近４％，首季虧損收窄至６２﹒５億人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》快手（０１０２４）現價升３﹒７１％，報６５﹒７元，該股
成交約４２萬股，涉資２７２７萬元；阿里（０９９８８）跌１﹒９１％，報８２元；騰訊
（００７００）跌０﹒９５％，報３３４﹒８元；美團（０３６９０）跌０﹒１９％，報
１５９﹒３元。
　　快手公布，截至今年３月３１日止三個月虧損收窄至６２﹒５億元人民幣，對比去年同期為
虧損為５７７﹒５億元，按非國際財務報告準則計，經調整虧損淨額３７﹒２億元，去年同期經
調整淨虧損為５６﹒５億元；經調整ＥＢＩＴＤＡ為虧損１５﹒５億元，去年同期經調整
ＥＢＩＴＤＡ虧損為４９﹒３億元。
　　期內，集團收入２１０﹒６７億，按年升２３﹒８％；毛利８７﹒８億元，按年升
２５﹒７％；平均日活躍用戶３﹒４６億，按年升１７％；平均月活躍用戶５﹒９８億，按年升
１５％；電商交易總額１７５０﹒７６億元，按年升４７﹒７％。
　
＊與主要股東騰訊訂遊戲合作及營銷框架＊
　
　　快手又公布，與主要股東騰訊控股全資附屬公司騰訊計算機分別訂立今年遊戲合作框架協議
，雙方就遊戲開展多項合作，以及其他營銷及推廣服務框架協議，雙方互相提供若干新型營銷及
推廣服務。
　　該集團指，根據遊戲合作框架協議，今年度向騰訊應付金額上限約１﹒５１億元人民幣，騰
訊向其應付金額上限約３﹒８５億元，該集團計劃進一步在遊戲開發、授權、分銷及運營領域擴
展業務，以及開拓正快速發展的電子競技行業，預期可發揮各自產品及平台競爭優勢，提升各自
所擁遊戲受歡迎程度並增加平台用戶數量。
　　該集團指，根據其他營銷及推廣服務框架協議，今年度向騰訊應付金額上限約４０００萬元
，騰訊向其應付金額上限約１﹒０５億元。
　　現時，恒生指數報２０１１５，升３點或升０﹒０２％，主板成交１８﹒７１億元。國企指
數報６８６３，跌１９點或跌０﹒２８％。恒生科技指數報４０１５，跌１６點或跌０﹒４２％

　　即月期指新報２０１１７，升３點，高水１點。即月國指期貨報６８５８，跌２５點，低水
６點。即月科指期貨新報３９９２，跌３２點，低水２３點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）　　　　６５﹒７元　升３﹒７１％
　　阿里（０９９８８）　　　　　　８２元　跌１﹒９１％
　　騰訊（００７００）　　　３３４﹒８元　跌０﹒９５％
　　美團（０３６９０）　　　１５９﹒３元　跌０﹒１９％
　　小米（０１８１０）　　　１１﹒１６元　　　　無升跌
　　京東集團（０９６１８）　１９７﹒２元　跌２﹒１８％
　　微盟（０２０１３）　　　　４﹒０９元　跌２﹒６２％
　　知乎（０２３９０）　　　２１﹒３５元　跌５﹒９５％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　１４９元　跌６﹒２３％
　　萬國數據（０９６９８）　　２６﹒１元　　跌４﹒４％
　　百度（０９８８８）　　　１１４﹒３元　跌２﹒５６％
　　微博（０９８９８）　　　１６５﹒８元　　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　　　１５１元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事25/05/2022
《京城近觀》AI進入金融街：交易員與金融科技的融合
人氣文章開市Good Morning25/05/2022
熊麗萍：關注快手的政策壓力　籲只宜短炒上望約70元
人氣文章財經熱話24/05/2022
美或減對華關稅　東方海外逆市再創新高
人氣文章中國故事24/05/2022
《神州經脈》國務院推33項舉措救經濟　近百億外資撤A場再震盪
人氣文章財經熱話24/05/2022
【削減關稅】潘鐵珊推介四隻受惠股　耐世特接近上車位！
人氣文章財經熱話24/05/2022
息升叠加摩通唱好美經濟　美銀行股大漲　匯控渣打密密回購逆市穩升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金