《午市前瞻》中概股退市風波未見轉機，恒指短期料兩萬點水平上落

《經濟通通訊社２５日專訊》恒生指數半日收報２０２４０，升１２８點或０﹒６４％，主

板成交５３２﹒９７億元。恒生中國企業指數報６９２０，升３７點或０﹒５４％。恒生科技指

數報４０５９，升２７點或０﹒６８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及中國移動

（００９４１）；騰訊控股收報３３９﹒６元，升１﹒６元或０﹒４７％，成交３２﹒６億元；

美團收報１６１﹒２元，升１﹒６元或１％，成交２１﹒０６億元；中國移動收報５１﹒３元，

升０﹒８３元或１﹒６４％，成交２０﹒１６億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及

中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及快手（０１０２４）；快手收報６６元，

升２﹒６５元或４﹒１８％，成交１６﹒２３億元。



＊溫鋼城：恒指本月不宜收低於２５０個月平均線＊



港股今天高開３點報２０１１５，惟曾倒跌近３０點，早段整體表現較平淡。ｉＦａｓｔ

Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，目前中概股退市問題未

有轉機，加上近期北水並不算積極部署，其他投資者入市意欲不大，難以推升港股。他預期恒指

短期在２００００點水平上落，並提到本月不可失守２５０個月平均線２０７６７點，因為過去

３０年恒指月內從未低收於２５０個月平均線之下，一旦今個月底止仍未能成功收復此平均線，

意味未來走勢會轉淡。

美國證券交易委員會（ＳＥＣ）國際事務主管ＹＪ Ｆｉｓｃｈｅｒ表示，就中國企業在美

國上市所涉及的會計監管問題，與中國監管機構展開的討論仍存在「重大問題」，令人關注中概

股退市風波會否再有暗湧。溫鋼城相信，美國目前正在去全球化，故在處理相關股票退市問題的

取態都較強硬。他續指，美股中概股主要由美資投資，若然中概股最後退市，他們未必會花太多

時間在亞洲部署相關股票，並估計中概股未來會較震盪，再向下試低位的機會不小，當中Ｓ類型

的股票宜格外小心。



＊快手宜趁高減倉，網易炒波幅為主＊



上日收市後有兩隻中概科技股公布首季業績。快手（０１０２４）首季虧損收窄至６２﹒５

億元人民幣，股價高開近４％，早段升勢維持。溫鋼城表示，快手首季在網上營銷、直播、電商

等業務都有增長，惟按非國際財務報告準則計，仍錄得經調整虧損淨額３７﹒２億元人民幣，加

上市場目前不太受落高估值而少股息的股票，建議有貨者趁高減倉。

至於網易（０９９９９）首季賺４４億元人民幣，按年跌１％，股價早段跌幅不大。溫鋼城

指出，網易今次季績當中，線上遊戲及雲音樂的業務表現不算差，但整體來說沒有太多驚喜，而

旗下遊戲版號暫時仍未獲審批，中央加強遊戲時間的限制，加上本身屬Ｓ類型的股票，部署上宜

以炒波幅為主。他建議投資者可待股價回至１３０元吸納，但估計在１５５元會有阻力。

（ｅｒ）

