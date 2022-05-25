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25/05/2022 17:48

【北水炒Ｄ乜】淨流入３７﹒５億人幣，買中移沽神華

　　《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指高開３點，報２０１１５點。最高升２５８點報
２０３７０點，最低跌４４點報２００６７點。恒指收報２０１７１點，升５９點或０﹒２９％

　　按額度計算，北水全日淨流入３７﹒５億元人民幣，增加６４﹒２％。北水淨買入最多的個
股依次是中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）；淨賣
出最多的依次是中國神華（０１０８８）、中芯國際（００９８１）、快手（０１０２４）。
　　主板成交１０３４﹒１億元減少９％。其中港股通成交２２６﹒４億元，佔總成交
２１﹒９％。

＊中移動成立數字私募公司＊

　　中國移動投資成立數字私募公司。據企業信息平台企查查顯示，和創數字私募股權基金管理
（北京）有限公司成立，註冊資本１億元人民幣。股權穿透顯示，該公司由中國移動通信集團有
限公司全資子公司中移資本控股有限責任公司等共同持股。經營範圍包含企業管理諮詢；私募股
權投資基金管理、創業投資基金管理服務。
　　中國移動升１﹒０５％報５１元，北水淨買入１１﹒３億元；中國海洋石油升１﹒７８％報
１１﹒４２元，北水淨買入４﹒２億元；美團升０﹒０６％報１５９﹒７元，北水淨買入３﹒６
億元。
　　中國神華升１﹒３７％報２５﹒９５元，北水淨賣出０﹒５億元；中芯國際升１﹒９２％報
１７元，北水淨賣出０﹒４億元；快手升５﹒３７％報６６﹒７５元，北水淨賣出０﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　１１﹒３２
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　４﹒２５
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒５８
　　中國電信　　　（００７２８）　　　　　　２﹒４０
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　１﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　－０﹒５３
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－０﹒４２
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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