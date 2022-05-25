【北水炒Ｄ乜】淨流入３７﹒５億人幣，買中移沽神華

《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指高開３點，報２０１１５點。最高升２５８點報

２０３７０點，最低跌４４點報２００６７點。恒指收報２０１７１點，升５９點或０﹒２９％

。

按額度計算，北水全日淨流入３７﹒５億元人民幣，增加６４﹒２％。北水淨買入最多的個

股依次是中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）；淨賣

出最多的依次是中國神華（０１０８８）、中芯國際（００９８１）、快手（０１０２４）。

主板成交１０３４﹒１億元減少９％。其中港股通成交２２６﹒４億元，佔總成交

２１﹒９％。



＊中移動成立數字私募公司＊



中國移動投資成立數字私募公司。據企業信息平台企查查顯示，和創數字私募股權基金管理

（北京）有限公司成立，註冊資本１億元人民幣。股權穿透顯示，該公司由中國移動通信集團有

限公司全資子公司中移資本控股有限責任公司等共同持股。經營範圍包含企業管理諮詢；私募股

權投資基金管理、創業投資基金管理服務。

中國移動升１﹒０５％報５１元，北水淨買入１１﹒３億元；中國海洋石油升１﹒７８％報

１１﹒４２元，北水淨買入４﹒２億元；美團升０﹒０６％報１５９﹒７元，北水淨買入３﹒６

億元。

中國神華升１﹒３７％報２５﹒９５元，北水淨賣出０﹒５億元；中芯國際升１﹒９２％報

１７元，北水淨賣出０﹒４億元；快手升５﹒３７％報６６﹒７５元，北水淨賣出０﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） １１﹒３２

中國海洋石油 （００８８３） ４﹒２５

美團 （０３６９０） ３﹒５８

中國電信 （００７２８） ２﹒４０

李寧 （０２３３１） １﹒９２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國神華 （０１０８８） －０﹒５３

中芯國際 （００９８１） －０﹒４２

快手 （０１０２４） －０﹒０６

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