《美元走勢－羅明立》英鎊不宜過分看好，初步阻力１﹒２６５０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２７﹒０８ １２７﹒２９ １２６﹒６５

歐元╱美元 １﹒０６７３ １﹒０７３７ １﹒０６６７

英鎊╱美元 １﹒２５３２ １﹒２５６０ １﹒２５１４

美元╱瑞郎 ０﹒９６２３ ０﹒９６３０ ０﹒９６０１

美元╱港元 ７﹒８４９１ ７﹒８４９６ ７﹒８４８３

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《美元走勢》美匯指數周二（２４日）跌至１０１﹒６５，有聯儲局官員認為在收緊貨幣政

策的同時需謹慎行事，指經濟前景的所有方面都存在不確定性，包括疫情及俄烏戰事引發的通脹

及供應鏈問題，在制定政策時要兼顧這些因素。有大行指貨幣政策收緊期間，股市將繼續受壓。

歐美昨日都公布了５月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ，綜合而言，歐洲的數據略低於預期，而美國

的數字符合預期，市場密切關注明日（２６日）淩晨公布的聯儲５月會議紀要。

英國公布的服務業及製造業ＰＭＩ都差過預期，特別是服務業數據跌幅較大，由５８﹒９跌

至５１﹒８。有分析指當地經濟放緩的程度遠超預期，加劇了對經濟衰退的擔憂。近期美元調整

造就非美回升，但對英鎊不宜過分看好，初步阻力１﹒２６５０。紐西蘭央行今日（２５日）再

次調高官方利率０﹒５％至２％，央行指仍然需要加息以降低通脹持續的風險，認為利率需高於

３％。市場預期７月及８月將繼續加息０﹒５％，年底利率可能達到３﹒５％－４％。紐元曾經

升至０﹒６５，阻力在０﹒６５６０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７３０ １﹒０６００ １﹒０７８０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２６１０ １﹒２５００ １﹒２６４０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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