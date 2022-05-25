  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2022 16:57

《美元走勢－羅明立》英鎊不宜過分看好，初步阻力１﹒２６５０

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２７﹒０８　１２７﹒２９　１２６﹒６５
　　歐元╱美元　１﹒０６７３　１﹒０７３７　１﹒０６６７
　　英鎊╱美元　１﹒２５３２　１﹒２５６０　１﹒２５１４
　　美元╱瑞郎　０﹒９６２３　０﹒９６３０　０﹒９６０１
　　美元╱港元　７﹒８４９１　７﹒８４９６　７﹒８４８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數周二（２４日）跌至１０１﹒６５，有聯儲局官員認為在收緊貨幣政
策的同時需謹慎行事，指經濟前景的所有方面都存在不確定性，包括疫情及俄烏戰事引發的通脹
及供應鏈問題，在制定政策時要兼顧這些因素。有大行指貨幣政策收緊期間，股市將繼續受壓。
歐美昨日都公布了５月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ，綜合而言，歐洲的數據略低於預期，而美國
的數字符合預期，市場密切關注明日（２６日）淩晨公布的聯儲５月會議紀要。　
　　英國公布的服務業及製造業ＰＭＩ都差過預期，特別是服務業數據跌幅較大，由５８﹒９跌
至５１﹒８。有分析指當地經濟放緩的程度遠超預期，加劇了對經濟衰退的擔憂。近期美元調整
造就非美回升，但對英鎊不宜過分看好，初步阻力１﹒２６５０。紐西蘭央行今日（２５日）再
次調高官方利率０﹒５％至２％，央行指仍然需要加息以降低通脹持續的風險，認為利率需高於
３％。市場預期７月及８月將繼續加息０﹒５％，年底利率可能達到３﹒５％－４％。紐元曾經
升至０﹒６５，阻力在０﹒６５６０。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０７３０　１﹒０６００　１﹒０７８０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒２６１０　１﹒２５００　１﹒２６４０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話25/05/2022
【阿里預測】阿里上季經調整淨利潤料跌31%　CRM收入恐倒退
人氣文章財經熱話25/05/2022
快手網易季績勝預期　大行降目標價無阻股價造好
人氣文章FOCUS25/05/2022
【FOCUS】央媽促提升「政治站位」　穩經濟近「震撼彈」關口
人氣文章財經熱話25/05/2022
中概股退市風波未見轉機 恒指維持兩萬點水平上落
人氣文章財經熱話25/05/2022
【獅王發威】歐央行加息幾大憧憬？匯控咩位上車？
人氣文章大行報告25/05/2022
【大行炒D乜】小鵬績後券商齊降目標價　click入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金