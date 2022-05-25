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25/05/2022 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２００９４點，跌２７點，低水７７點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００９５點，跌２６點，低水
７６點，最新報２００９４點，跌２７點，低水７７點，合約成交６００張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６８６８點，跌１４點，低水３１點，最新報６８７４點，
跌８點，低水２５點，合約成交１８１３張。

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