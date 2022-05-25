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25/05/2022 13:26

許正宇：港交所４月新接獲上市申請２２份，新股上市步伐未有放慢

　　《經濟通通訊社２５日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆議員提問時表示，作為
國際金融中心，香港新股集資表現受到外圍因素影響。然而，港交所（００３８８）４月新接獲
上市申請２２份，截至４月底處理中的上市申請共計１６８份，顯示申請上市的步伐未有放慢。
　
＊地緣局勢緊張及疫情影響首次公開招股集資＊
　
　　許正宇表示，在地緣政治局勢緊張、新冠疫情反覆、通脹和主要央行調升利率等宏觀因素下
，近月全球主要金融市場相對動盪，首次公開招股集資亦受到影響，發行人普遍較為審慎。不過
，他強調，無論短期市況如何，特區政府、證監會和港交所致力持續加強融資平台的競爭力，為
未來發展打好基礎。
　　他指出，根據市場資料顯示，全球的首次公開招股集資總額於第一季按年減少超過一半。其
他市場，例如美國和歐洲主要交易所的集資額排名也同步下跌。去年首次公開招股集資額排名第
一的納斯達克交易所跌至今年首三個月的第五，排名第二和第六的紐約證券交易所和倫敦證券交
易所跌出全球十大。
　
＊港交所將推行「港股通」股票以人幣計價＊
　
　　他又稱，憑藉背靠內地的優勢，港交所會繼續為國際投資者提供投資內地增長的機遇，同時
便利內地企業在港集資和內地資金透過香港資本市場配置離岸資產。通過拓展互聯互通計劃及更
多內地相關的產品，港交所期望將香港發展成為內地首選的離岸融資、交易及風險管理中心。港
交所將會爭取擴大互聯互通計劃，推動交易所買賣基金（ＥＴＦ）納入互聯互通標的，推行「港
股通」股票以人民幣計價。港交所亦會研究在互聯互通下納入更多產品和服務，如上市債券，以
及擴大股票和定息產品的風險管理工具類別。
　
＊港交所研發展ＥＳＧ股票指數衍生產品＊
　
　　他表示，港交所會致力透過提升新股集資市場的吸引力及交易、結算和交收的效率，鞏固香
港作為首選融資、風險管理及交易中心的地位。港交所亦會致力提升首次公開招股價格發現程序
的效率，並且優化衍生產品的交易時間和互聯互通的交易日曆，完善市場結構。另外，在短中期
，港交所計劃推出ＦＩＮＩ數碼化首次公開招股平台、並會研究發展ＥＳＧ股票指數衍生產品、
自願減排量交易，以及優化可持續及綠色交易所ＳＴＡＧＥ。（ｂｉ）

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