《再戰明天》美國公布多項數據，阿里百度聯想公布業績

《經濟通通訊社２５日專訊》美國公布多項數據，阿里百度聯想公布業績，料為周四（２６
日）市場焦點。
＊韓國央行公布議息結果，本港公布進出口數據＊
各國重要經濟活動方面，韓國央行召開貨幣政策會議，並公布利率決定。本港時間周四
４：３０ｐｍ，英倫銀行官員Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ Ｇｅｒｋｅｎ在有關監管的會議上發表講話
。５：４５ｐｍ，世界經濟論壇總裁Ｂｏｒｇｅ Ｂｒｅｎｄｅ發表世界經濟論壇閉幕演說。晚
上１０：００ｐｍ，美國國務卿布林肯發表演講，概述美國的對華政策。
數據方面，周四本港時間４：３０ｐｍ，香港公布４月出口，年率跌幅料由８﹒９％收窄至
６﹒９％；４月進口，年率跌幅料由６％擴大至６﹒９％；４月貿易收支料由負３７３億港元收
窄至負３４０億港元。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布第一季ＧＤＰ價格指數，料由７﹒１％
升上８％；第一季核心個人消費支出平減指數季率升幅料由５％擴大至５﹒２％；第一季個人消
費料由２﹒５％升上２﹒８％；連續申請失業救濟金人數料由１３２萬降至１３１萬；首次申請
失業救濟金人數料由２２萬降至２２萬。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布４月成屋待完成銷
售，月率跌幅料由１﹒２％擴大至２％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布５月堪薩斯城聯邦
儲備銀行製造業指數，料由２５降至１８。
在本港，明日公布業績的公司有：百度（０９８８８）、聯想集團（００９９２）、阿里
（０９９８８）等。（ｗａ）
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