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25/05/2022 11:56

【國安立法】許正宇：今年第四季將就規管眾籌活動諮詢公眾

　　《經濟通通訊社２５日專訊》財經事務及庫務局長許正宇在立法會回應議員質詢時表示，今
年第四季會就規管眾籌活動諮詢公眾，期望提供明確清晰的規範，加強透明度和問責性，防範違
法行為。
　　保安局副局長區志光表示，執法部門調查「黑暴」案件時，有３宗涉嫌違反《港區國安法》
的案件，懷疑以網上眾籌取得資金危害國家安全；亦有５宗案件涉嫌挪用眾籌資金，干犯「洗黑
錢」、欺詐或盜竊罪。（ｈｙ）

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