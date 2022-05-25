【香港政情】教育局：《基本法》考試或逐步推至幼稚園、代課老師

《經濟通通訊社２５日專訊》教育局要求新聘常額教師，必須通過《基本法》考試，教育局

局長楊潤雄在立法會透露，首輪考試約４２００人應考，七成人合格。他表示會檢討考核模式及

內容，未來會將考試要求逐步擴大至不同種類學校及教師，包括幼稚園、代課老師。

民建聯張國鈞關注，現時有代課教師，或以現金津貼聘請的英語教師，不需要應考《基本法

》，問政府會否涵蓋該批老師，並要求幼稚園和其他教師同應接受《基本法》考試。楊潤雄表示

，政府會檢討不同種類學校，例如直資學校、資助幼稚園，以至不同種類教師例如日薪老師和代

課老師，是否同需要接受《基本法》考試，他強調政策方向將是「逐步擴大」。至於考試內容及

合格率是否要高於一般公務員，他表示亦會檢討。



＊非華學校教師亦須認識《基本法》＊



民建聯郭玲麗指出，部分非華裔教師擔心不合格，問到兩輪考試中非華裔教師的合格比率。

楊潤雄稱沒有相關數字，但指考試設有中英文卷，應考者如要看英文亦可，重申語文並非障礙。

他強調設立考試是因為「睇到基本法喺有教育重要地位」，即使有些學校非華語學生較多，教師

都應認識《基本法》。



＊強調學校招聘困難亦不設豁免＊



教育界議員、教聯會副主席朱國強則指，不少學校反映面對招聘困難，特別是主任級，要求

政府公布豁免考試詳情。楊潤雄喚對方「貼地啲去睇」，指學校主要在５月至７月招聘老師，政

府難在短時間內再安排。

楊潤雄認為責任在投考者，若有意轉職或新入職，便應盡早安排；若有教師因此未能趕及轉

職，可以在原校再教一年，「出年先轉職囉」。他強調政府不設豁免，學校若遇到招聘困難，可

以用現金津貼方式請人，並相信學校有能力處理。（ｈｙ）

