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25/05/2022 16:32

【新冠肺炎】本港新增２５１宗確診，輸入個案２８宗

　
　　《經濟通通訊社２５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增
２５１宗確診，包括１０４宗核酸檢測陽性，１４７宗快測呈報陽性，當中２８宗輸入案例，
１０宗在機場發現，１８宗在檢疫酒店或隔離期間確診，患者分別來自美國、泰國、澳洲和英國
等地。
　　確診個案中，２３宗經醫管局確診，１５宗經公共衞生化驗所確診，６６宗經私營化驗所確
診。公共衞生化驗所分析６２宗案例，５８宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，４宗病毒量太低未能分
類。第五波累計１１９﹒８萬宗確診，包括７４﹒９萬宗核酸檢測陽性，４５萬宗快測呈報陽性

　
＊昨日新增５宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１變種病毒個案＊
　
　　昨日新增５宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１變種病毒個案，包括３宗輸入個案，２宗與太古麥當勞群
組有關，其中一名４６歲男患者，已打３針，５月１９日法國抵港，機場發現確診，５月２１日
有病徵；３３歲男患者，已打３針，５月１４日美國抵港，５月１８日快測呈報陽性，５月１７
日發現輕微病徵；１４歲男童，已打１針，５月２日於墨西哥確診，無病徵，５月１４日機場發
現確診，懷疑復陽個案。本港累計６９宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１變種病毒個案，當中包括６３宗被
分類輸入個案，６宗本地個案或與輸入個案相關。（ｈｙ）

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